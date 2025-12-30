Op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Thialf liet Marijke Groenewoud zien dat ze op het juiste moment in vorm is. Dat optreden riep bij Marianne Timmer vergelijkingen op met Irene Schouten. Niet omdat Groenewoud al op haar niveau is, maar omdat ze steeds meer kenmerken laat zien van het type schaatsster dat jarenlang toonaangevend was en Nederland veel medailles bezorgde op de Winterspelen.

Volgens Timmer viel vooral op hoe Groenewoud zich in Thialf presenteerde, zeker gezien haar aanloop naar het OKT. In de podcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud noemt ze haar optreden veelzeggend. "Aangezien haar voorseizoen natuurlijk niet fantastisch was, staat zij hier ook gewoon weer in bloedvorm aan de start", zegt Timmer. De uitvoering stemde haar minstens zo tevreden. "Ze heeft een hele goede, solide rit gereden. Dus ja, ook zij: chapeau wat je hier laat zien."

Vergelijking met Irene Schouten

Die vorm leidde tot een duidelijke stelling: Groenewoud wordt de nieuwe Schouten. Timmer blijft daarin bewust voorzichtig. "Ze is wel aardig op weg, ja", reageert de drievoudig olympisch kampioene. Volgens Timmer zit dat vooral in de ontwikkeling die Groenewoud de afgelopen periode heeft doorgemaakt. "Zij heeft zich echt wel heel sterk ontwikkeld. En inderdaad, van de 1500 meter tot en met de langere afstanden."

Juist die veelzijdigheid maakt Groenewoud interessant richting Milaan. "Zij is een heel breed inzetbare schaatser", stelt Timmer. "En dat was Irene ook." Met onder meer de massastart nog op het programma ziet ze kansen op medailles op meerdere onderdelen. "Als zij ook zo gretig is op medailles als Irene, dan zou dat heel goed kunnen."

Lof voor Jillert Anema

Timmer wijst daarbij ook nadrukkelijk op de rol van coach Jillert Anema. "Die Jillert moet je ook niet onderschatten", zegt ze. "Die heeft vaker met dat bijltje gehakt. Het is gewoon een goede trainer." Volgens de voormalig topschaatsster weet Anema binnen Team Zaanlander zijn schaatsers keer op keer op het juiste moment klaar te stomen. "Hij krijgt de dames en heren steeds weer goed aan de start."

Wat Timmer momenteel vooral ziet bij Groenewoud, is het gemak waarmee ze schaatst. "Zij rijdt zo makkelijk", zegt ze. "Je ziet dat dat dansen op het ijs ook weer terug is." Dat gevoel was even weg, erkent Timmer, maar is nu precies op tijd terug. "Op het moment dat het moet, is het er weer." Als deze ontwikkeling doorzet, kan Groenewoud in Milaan meestrijden om de medailles en kan ze zodoende in de voetsporen treden van Schouten.

