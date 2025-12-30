Wat een heerlijke 5000 meter reed Bente Kerkhoff bij het olympisch kwalificatietoernooi. In Thialf werd ze tweede op de langste afstand voor vrouwen. Haar beloning is een startbewijs voor de Olympische Winterspelen in Milaan.

Glunderend stond Kerkhoff de media te woord. "Ongelooflijk. Het is een droom. Het is ongelooflijk dat het gelukt is. Of ik het zag aankomen? Ik merkte wel dat het goed ging en dat ik mee kon doen. Maar die andere meiden zijn ook zo goed", zei ze bij de NOS.

Bescheiden

"Je moet het nog wel doen", zo gaat ze verder. "Ik durfde niet te denken dat ik de winnende tijd had gereden. Ik wilde dat het in de top twee was en zelfs dat durfde ik niet te geloven. Of ik bescheiden ben? Weet ik niet, je moet het eerst maar doen. Of ik op de massastart mag uitkomen? Dit helpt wel. Nu is er geen aanwijsplek nodig. Als ik het met Marijke Groenewoud daar mag doen, dat zou supermooi zijn."

Team Albert Heijn-Zaanlander

Eerder dit jaar besloot haar team, Team Albert Heijn-Zaanlander, om niet aan alle World Cups mee te doen. Ook reden de schaatsers van het team niet overal even sterk. Maar hun trainingsopbouw is gericht op het OKT en de Winterspelen. "Groenewoud, ik en Merel Conijn zeiden al: we gaan met zijn drieën", zo wijst ze naar haar teamgenoten.

📱 Download nu de Sportnieuws.nl App, zo ben je altijd als eerste op de hoogte en mis je niets uit de sportwereld.

🔔 Volg ons via Google Discover, zo krijg je direct de verhalen naar jouw persoonlijke voorkeuren te zien.

"Dat was zeker een doel. Vooral vanaf jullie kant was er veel twijfel. Natuurlijk wil je eigenlijk overal laten zien wat je kan. We hebben vertrouwen gehouden in onze coaches. Ik heb er eigenlijk niet aan getwijfeld. Het is mooi dat het hier bewezen wordt."

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.