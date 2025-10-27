Het duurt nog maar iets meer dan drie maanden voordat de Olympische Winterspelen van start gaan en daar zullen de meeste Nederlandse ogen gericht zijn op het schaatstoernooi. Er is echter iets opmerkelijks aan de hand in Milaan, want op de baan ligt nu nog helemaal geen ijs.

De Spelen van komend jaar werden al in 2019 toegewezen aan Milaan, maar pas in 2023 kwam er duidelijkheid over waar het schaatstoernooi zou worden gehouden. De organisatie onderzocht allerlei opties, waaronder het renoveren van bestaande baan, maar koos er toch voor om in een evenementenhal een nieuwe tijdelijke ijsvloer aan te leggen.

Die ijsbaan wordt pas binnenkort in gebruik genomen en dus weet vooralsnog geen enkele schaatser in wat voor omstandigheden ze tijdens de Winterspelen zullen rijden. Dat zorgt voor een merkwaardige situatie volgens oud-schaatser Mark Tuitert. "Dat is wennen, want pas over een maand is de eerste wedstrijd voor junioren. Dan wordt het getest, dus we weten niet wat het ijs gaat doen. Er is nog nooit geschaatst, dus dat wordt een uitdaging", vertelt hij tegen de NOS.

Tuitert denkt dat schaatsers het lastig vinden dat er nog een heleboel onbekend is. "Dat is waar ze mee bezig zijn, de ijskwaliteit en hoe het glijdt. In Thialf kennen ze iedere millimeter op hun duimpje en daar is het totaal nieuw." Zelfs de Italianen kennen de baan nog niet en hebben dus niet veel thuisvoordeel, maar daar komt volgens hem snel verandering in: "Ik denk dat die er regelmatig gaan trainen."

Hoewel de situaite voor elke rijder hetzelfde is, denkt de olympisch kampioen op de 1500 meter van 2010 dat er één Nederlander het extra lastig zal vinden. "Een naam die er bovenuit steekt is dan Chris Huizinga. Die is geweldig op Thialf, schaatst hier heel soepel, maar op een andere baan zi je hem worstelen en zoeken. Dat is voor iedere schaatser anders en dat ga je merken."

NK afstanden start van nieuwe seizoen

De Nederlandse rijders moeten overigens nog een lange weg afleggen voordat ze in Milaan mogen meedoen. Het seizoen begint komend weekend met de NK afstanden en daar zijn naast de nationale titels ook startbewijzen voor de eerste World Cups van het jaar te verdienen. Eind december staat het Olympisch Kwalificatietoernooi op het programma en daar wordt beslist welke schaatsers er aan de Spelen mee mogen doen.