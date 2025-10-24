Het schaatsseizoen gaat volgende week met de NK afstanden eindelijk echt van start. Het jaar zal echter vooral in het teken staan van de Olympische Winterspelen en daarvoor moeten de rijders zich later dit jaar individueel plaatsen, maar ondertussen zoekt bondscoach Rintje Ritsma ook naar de ideale samenstelling voor de teamonderdelen. Dat is op de ploegenachtervolging bij de mannen nog flink puzzelen volgens Team Essent-rijder Chris Huizinga.

Het schaatsseizoen begint volgende week met de NK afstanden in Heerenveen en daar mag Huizinga gelijk aan de bak, want hij is zowel op de 5000 als de 10.000 meter de titelhouder. Hij vindt het na de voorbereiding echter moeilijk inschatten waar hij staat: "Het is altijd afwachten, want het is de eerste grote wedstrijd. Ik heb nog niet veel gereden dus het wordt een meetmoment voor mezelf. Het gaat de hele zomer goed dus ik heb er zin in", vertelt Huizinga in gesprek met Sportnieuws.nl.

Normaal gesproken zijn de NK afstanden het belangrijkste nationale toernooi van het jaar, maar dat is dit seizoen met het Olympische Kwalificatietoernooi van eind december net even anders. In Thialf staat er echter weldegelijk wat op het spel, want naast de nationale titels zijn er ook tickets voor de World Cups te verdienen. "Ik wil gewoon strijden voor mijn titels en ze verdedigen, dat is mijn grote doel."

'Dat is lastig voor de bondscoach'

Huizinga hoopt zich later dit jaar op de lange afstanden te plaatsen voor de Spelen en daar mee te doen om de medailles, maar de rijder van Team Essent heeft ook nog een ander onderdeel waar hij succesvol op kan zijn in Milaan: de ploegenachtervolging. Het is echter niet makkelijk om daarvoor te trainen en dat heeft in het verleden ook weleens voor gedoe gezorgd.

"Je hebt natuurlijk te maken met verschillende ploegen en schema's", legt Huizinga uit. "Dat is lastig voor de bondscoach om de balans te vinden. Je hebt de belangen van de commerciële ploegen en je hebt het bondsbelang. Belangrijk is dat de rijders daar niet de dupe van worden. Wij schuiven het in de handen van de bondscoach en onze eigen coaches. Die moeten het oplossen, dan proberen wij tijdens de trainingen ons best te doen."

De 28-jarige Huizinga lijkt net als zijn ploeggenoot Beau Snellink wel zeker van zijn plekje in het team, maar het is de grote vraag wie de derde rijder moet gaan worden. Bondscoach Rintje Ritsma is volgens Huizinga dan ook nog altijd op zoek naar de ideale samenstelling. "We hadden gehoopt dat Patrick (Roest, red.) terug in vorm zou komen, zeker hoe hij was. Zijn trainingswedstrijden lijken nog niet super te zijn. Ik denk dat we nog steeds zoekende zijn wat het gaat worden."