Femke Kok schittert al het hele schaatsseizoen en ook bij de World Cup in Hamar was ze afgelopen weekend weer de beste op de 500 meter. De topschaatsster is op die afstand ook de grote favoriete voor olympisch goud, maar moet zich op het OKT nog wel voor de Spelen zien te plaatsen. Kok ziet zelf op weg naar Milaan nog een groot gevaar en dat baart ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As in de wekelijkse Sportnieuws.nl-podcast zorgen.

Kok won afgelopen weekend de 500 meter en dat was alweer de twaalfde keer op rij dat ze op die afstand zegevierde in de World Cup. Hoog noemt die prestatie 'ongekend goed', maar zag ook dat de Nederlandse ondanks de afwezigheid van concurrente Jutta Leerdam op de 1000 meter naast de zege greep.

"De 1000 meter was wat minder van haar dit weekend", vertelt Hoog in de podcast. "Ze verloor van Takagi, die eerste werd, en ze maakte veel foutjes. Ze gaf zelf ook aan dat het gewoon te veel foutjes in deze rit waren."

De ex-tophockeyster zoekt naar de oorzaak: "Zou dat dan vermoeidheid zijn? Het is natuurlijk gewoon veel, die World Cups overal en nergens. En misschien ook nog een beetje de spanning in je hoofd van dat OKT straks."

Kok probeert ziekte te vermijden

Dat toernooi zit bij iedere schaatser al lange tijd in het hoofd en bij Kok is dat niet anders. Dat heeft ook gevolgen voor haar gedrag volgens Hoog: "Ze is ook heel erg bezig met niet ziek worden. Ze gaf in een interview aan dat ze ook in het vliegtuig met antibacteriële handgel zit, mondkapje op in het vliegtuig. Alles maar om zo min mogelijk bij mensen te zijn, als ze maar niet ziek wordt tijdens dat OKT. Dat is ook de grote angst van al die schaatsers. Dat ze straks net even verkouden zijn."

Van As denkt dat de schaatsers daarmee ook de goden verzoeken: "Je gaat bijna denken: ze zijn er zo mee bezig dat ze allemaal verkouden zijn dadelijk." Iets dat Hoog onderschrijft door een eigen ervaring: "Ik ken het. Met de marathon was ik ook zo bezig met niet ziek worden en twee dagen ervoor werd ik ziek..."

Haar kompaan heeft wel begrip voor Kok en haar collega's: "Ik zou precies hetzelfde doen met handschoentjes. Als iemand in mijn buurt zou niezen, zou ik echt denken: wegwezen uit mijn buurt. Maar ja, het is bijna dat je denkt, dan gaat het juist gebeuren. Maar dat gaan we even afkloppen, want we willen natuurlijk dat iedereen gewoon fit blijft."

Luister de podcast

Voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As nemen elke maandag speciaal voor Sportnieuws.nl de sportweek door. In deze aflevering natuurlijk volop aandacht voor het WK handbal, met het afscheid van Estavana Polman en Lois Abbingh én de rel rond de Noorse speelsters. Verder de World Cup schaatsen in Hamar en het merkwaardige interview met Feyenoord-coach Robin van Persie. Luister de aflevering in je favoriete podcastapp.