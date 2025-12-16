Het zal voor Femke Kok even wennen zijn. De topschaatsster reisde terug uit Hamar met slecht één gouden medaille. Gelukkig had deze 'magere' oogst alles te maken met een 'slimme keuze' die Kok en haar team maakten, zag ook schaatslegende Marianne Timmer. "Alles moet daarvoor wijken."

Kok won tijdens de eerste drie World Cups bijna alles wat los en vast zat. In totaal stond ze zeven keer op het hoogste treedje. Ook tijdens de laatste World Cup-wedstrijd in Hamar zegevierde Kok. Op de eerste 500 meter op vrijdag stak ze er weer met kop en schouders boven uit. Zo reed ze een nieuw baanrecord.

'Slimme keuze'

Toch werd de tweede 500 meter op zondag niet gewonnen door Kok. Dat kwam omdat de 25-jarige topschaatsster helemaal niet meedeed. Kok reisde na haar 1000 meter op zaterdag alweer terug naar Nederland om zich voor te bereiden op het OKT eind december.

Aan schaatsgrootheid Timmer werd in de videopodcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud gevraagd of dit een slimme keuze was van Kok. Op die vraag antwoordde ze volmondig: "Ja!" De drievoudig olympisch kampioene weet namelijk hoe belangrijk een goede voorbereiding op het OKT is. " Het gaat nu gebeuren in Thialf. Daar zijn straks de kleine Olympische Spelen. Alles staat nu in het teken van dat toernooi."

Toch is heel veel voorbereiding op het beruchte toernooi voor Kok niet per se nodig volgens Timmer. De schaatsster van Team Reggeborgh toont dit seizoen namelijk genoeg dominantie. " Haar seizoen is zo ijzersterk met alle records die ze verpulverd heeft. Zij is ons sprintkanon."

'Mega impact'

Het enige waar Kok voor moet waken in aanloop naar het OKT is niet ziek worden. Zo onthulde ze zelf dat ze een mondkapje droeg in het vliegtuig terug naar huis. Verstandig, vindt Timmer, die uitlegt dat ziek worden een doodvonnis kan betekenen voor je olympische droom. " Dat zal een mega impact hebben."

Timmer vertelt uit eigen ervaring dat topschaatsers de weken voor het OKT in een isolement leven. " Iedereen zal heel veel binnen zitten en is zorgvuldig met alles. De wereld wordt nóg kleiner van al die sporters. Alles staat in het teken van het OKT. Alles moet daarvoor wijken."

'Levensgevaarlijke' Miho Takagi

Na plaatsing voor de Spelen moet Kok in Milaan serieus rekening gaan houden met nog een andere vrouw naast Jutta Leerdam, verklaart Timmer. De Japanse Miho Takagi was afgelopen weekend namelijk de snelste op de 1500 meter en 1000 meter, waar ze Kok versloeg. " Takagi viel niet op in het voorseizoen, maar zij is gewoon weer levensgevaarlijk", aldus de 51-jarige oud-topschaatsster.

Takagi rijdt voor de schaatsploeg van de Nederlandse Johan de Wit. Die coach is volgens Timmer een meester in het pieken op het juiste moment. " Die Takagi is absoluut nog niet afgeschreven. Die gaat met een goede vorm naar de Olympische Spelen."

