Femke Kok werd in 2023 voor het eerst individueel kampioen op de WK afstanden. De Nederlandse topschaatsster was de beste op de 500 meter. Het schaatspak waarin ze destijds reed, wordt nu geveild voor een bijzonder doel.

De vijfjarige Lenn kampt met een spierziekte en is om die reden dit jaar kind-ambassadeur van Spieren voor Spieren, het goede doel van Serious Request. Hij hoopte in ieder geval 5.000 euro op te halen en dat is nu al gelukt, terwijl het laatste bod op het pak van Kok nog moet binnenkomen.

Het bijzondere verhaal van Lenn

Lenn vertelde op de actiepagina van Serious Request meer over zijn eigen ziekte. 'Toen ik werd geboren, was ik een sterke baby. Ik trapte, zwaaide, bewoog – alles wat een baby hoort te doen. Maar rond mijn achtste maand begon er iets te veranderen. Mijn spieren werden steeds zwakker. Eerst kon ik niet meer omrollen, later lukte het niet eens meer om mijn armen op te tillen.'

Dankzij medicijnen heeft Lenn nu een deel van zijn kracht terug en is hij nu fanatiek rolstoelracer. 'Wat voor veel kinderen vanzelfsprekend is – klimmen, rennen, springen – is dit voor mij niet zo. Maar dat hoeft in de toekomst misschien niet meer zo te zijn. Onderzoek en nieuwe medicijnen maken écht verschil. Ze geven hoop, kracht, en soms zelfs een heel nieuw leven.'

Schaatspak Femke Kok

Hij roept daarom op om zoveel mogelijk geld op te halen voor Spieren voor Spieren. Dat kan dus bijvoorbeeld door op het pak van Kok te bieden. Het hoogste bod staat op het moment van schrijven (dinsdag 16.15 uur) op 625 euro. De topschaatsster heeft zelf ook een bedrag overgemaakt naar Lenn, zo is te zien op de site van 3FM.

Kok maakt zich momenteel op voor het olympisch kwalificatietoernooi (OKT), waar zij de torenhoge favoriet is op de 500 meter. De Nederlandse won inmiddels al twaalf keer op rij de kortste schaatsafstand bij de wereldbekers. Het is dan ook te verwachten dat zij zich met speels gemak gaat plaatsen voor de Olympische Winterspelen van februari 2026.