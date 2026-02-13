Marianne Timmer is plots wereldnieuws. Het Nederlandse schaatsicoon is namens Sportnieuws.nl in Milaan om de Olympische Spelen op de voet te volgen en had daar een opvallende aanvaring. Haar verhaal wordt breed gedeeld door grote internationale media.

Timmer deed haar verhaal donderdag in de videopodcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud. De drievoudig olympisch kampioene vertelt daarin dat ze na afloop van de bloedstollende 1000 meter in de schaatshal stond te wachten op de Nederlandse hoofdrolspelers. Op dat moment komen Snoop Dogg en zijn beveiligers aangelopen. De rapper is in Milaan als een soort mascotte van het Amerikaanse team en wordt daarvoor rijkelijk beloond door tv-zender NBC. Daar zou een financiële vergoeding van miljoenen dollars tegenover staan.

'Doe jij eens even normaal'

Timmer staat netjes aan de kant als de entourage van Snoop Dogg voorbij loopt, maar wordt desondanks door een beveiliger nog verder tegen de muur aangeduwd. En daar was de geboren Sappermeerse niet bepaald blij mee.

"Ik zei: 'Doe jij eens even normaal'", vertelt Timmer. "Het is een hele brede hal, wel vier meter ofzo. Toen kwam die man terug en zei ik: 'Wat nou?! Moet ik door die muur heen ofzo?'" Van zo'n opmerking was de beveiliger duidelijk niet gediend. "Hij kwam terug en ging helemaal opstandig doen tegen mij. Toen heb ik wat lulligs terug gezegd." Lees hier het hele verhaal van Timmer of bekijk het hieronder:

Internationale ophef

Het verhaal van Timmer ging al snel de wereld over. Grote Engelse tabloids als Daily Mail en The Sun gingen ermee aan de haal op hun sportsecties. In Zweden schreef Sportbladet erover, in Spanje sportkrant Marca. En ook in de Verenigde Staten zelf wordt er flink uitgepakt met het opstootje. Onder meer People, New York Post en US Weekly en verschillende muziekwebsites maakten uitgebreid melding.

New York Post schrijft bijvoorbeeld dat Snoop Dogg in Milaan is om 'met zijn kenmerkende humor voor de nodige luchtigheid te zorgen.' 'Maar hoewel Snoop Doggs motivatie wellicht werkt bij de wedstrijden, is het achter de schermen niet allemaal rozengeur en maneschijn.' The Sun heeft hetzelfde beeld: "Hij mag er dan zijn als ambassadeur en ere-coach, het werd onprettig bij de clash met Marianne Timmer."