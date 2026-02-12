De Olympische Spelen in Milaan trekken de grootste internationale sterren aan. Snoop Dogg is al dagenlang een graag geziene gast op de tribunes bij de verschillende sporten en woensdag zat hij bij de 1000 meter schaatsen, die landgenoot Jordan Stolz won. Nederlands schaatsicoon Marianne Timmer vond het echter minder leuk dat de rapper er was en kreeg ruzie met zijn beveiliging.

Het draaide in de schaatshal om Stolz, Jenning de Boo, twee Chinezen én Joep Wennemars. Zij kleurden de 1000 meter vol met verhalen. Daardoor was het in de catacomben een drukte van jewelste, maar moest en zou Snoop Dogg voorrang krijgen bij het verlaten van het stadion. Timmer stond in de weg, vertelt ze in de nieuwe aflevering van de podcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud. "Wat een taferelen", zegt ze.

'Doe jij eens even normaal'

Achter de schermen stond Timmer namens deze site te wachten op de Nederlandse hoofdrolspelers van de 1000 meter. Totdat opeens de Amerikaanse rapper met zijn hele entourage voorbij kwam zetten. "Ik stond tegen een muur aan en één van die beveiligers duwt me nog dichter tegen die muur aan. Ik zei: 'Doe jij eens even normaal'. Het is een hele brede hal, wel vier meter ofzo. Toen kwam die man terug en zei ik: 'Wat nou?! Moet ik door die muur heen ofzo?'"

'Toen heb ik ook wat lulligs gezegd'

Van zo'n opmerking was de beveiliger duidelijk niet gediend. "Hij kwam terug en ging helemaal opstandig doen tegen mij. Toen heb ik wat lulligs terug gezegd. Ik zit hier niet op Snoop Dogg te wachten, ik zit op Jenning de Boo te wachten. We willen Joep (Wennemars. red.) zien, we willen Kjeld (Nuis, red.) even spreken." Dat de beveiligers geen lieverdjes zijn, zag Timmer uren daarvoor al op de tribunes van de schaatshal.

Hardhandig afgevoerd

"We zagen op de tribune dat een Nederlander hardhandig werd afgevoerd door een paar heel brede beveiligers. Ik zag mezelf ook al bij m'n nekval gepakt worden en naar buiten gegooid worden", grinnikt Timmer. "Dat was een mooi verhaal geweest."

Bekijk of beluister hieronder de afleveringen van Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waarin drievoudig olympisch schaatskampioene Marianne Timmer dagelijks tijdens de Winterspelen dieper in de prestaties van TeamNL duikt.