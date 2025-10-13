Het schaatsseizoen staat op het punt van beginnen en dus worden de ogen langzaamaan gericht op de Nederlandse toppers. Femke Kok baarde al opzien met een indrukwekkend optreden, waar Jutta Leerdam en Suzanne Schulting bij hun opvallende uitstapje wat minder indruk maakten. Het zorgt voor vraagtekens bij twee olympisch kampioenen.

Hockey-iconen én groot schaatsliefhebbers Ellen Hoog en Naomi van As bespreken de resultaten van de eerste trainingswedstrijden in Thialf in hun wekelijkse Sportnieuws.nl-podcast. De twee kijken uit naar het olympische jaar. Op de stelling 'Zwaar seizoen dreigt voor Jutta Leerdam en Suzanne Schulting' heeft Van As een duidelijk antwoord: “Oneens."

"Er is in de voorbereiding natuurlijk heel hard geschaatst door Femke Kok", weet Van As. "Zij reed een baanrecord op de 1500 meter. Zij is gewoon in vorm. Suzanne Schulting en Jutta Leerdam hebben ook een 1500 meter geschaatst en zij waren lang niet zo snel. Maar voor alle drie die meiden geldt dat de focus ligt op de 500 meter en de 1000 meter. De 1500 meter is dan mooi meegenomen, maar…” Hoog: “Om je er nou zorgen om te gaan maken, dat is teveel.”

NK afstanden

"De NK afstanden komt eraan", weet Van As. "Dat is het laatste weekend van oktober, daar kunnen de schaatsers zich plaatsen voor de World Cups. Dat wordt de eerste echte krachtmeting, omdat ze dan ook echt tegen elkaar gaan schaatsen. Dan weet je waar je staat.” Hoog: “Met wat meer druk.”

1500 meter

Hoog zag de afgelopen weken sprinters Kok, Leerdam en Schulting alle drie voor een middellange afstand kiezen: “Het is wel opvallend dat ze allemaal 1500 meters gaan rijden.” Van As: “Ik vraag me af wat de reden daarvan is. Jutta doet het natuurlijk wel vaker.”

“Is dat onderdeel van de training?", wil Hoog weten. "Heeft het te maken met het uithoudingsvermogen?” Van As, die al jaren een relatie heeft met schaatsicoon Sven Kramer: “Dat denk ik ja, om je uithoudingsvermogen wat groter het maken, het breder te trekken.”

'Op scherp zetten'

Hoog en Van As denken terug aan hun eigen loopbaan bij het Nederlandse hockeyteam en trekken de vergelijking met de trainingswedstrijden in Thialf. "Het kan wel zo zijn dat je weer een beetje op scherp wordt gezet als je een oefenwedstrijd niet goed speelt, dat was bij ook wel eens", aldus Van As. "Je ziet nog de punten waar je aan moet werken.” Hoog: “En tegelijkertijd nog totaal geen reden voor paniek.”

Luister de podcast

