De schaatsliefhebbers zijn de weken inmiddels aan het aftellen tot het begin van het op belangrijke olympische seizoen. Eind oktober meten de beste rijders van het land zich voor de eerste keer met elkaar, maar tot die tijd rijden de schaatsers voornamelijk trainingswedstrijden en blijft het dus spannend hoe de verhoudingen liggen. Wel viel op dat Jutta Leerdam en Suzanne Schulting afgelopen weekend een bijzonder uitstapje maakten.

Leerdam is al jarenlang de beste Nederlandse op de 1000 meter en sinds Schulting zich sinds vorig jaar voornamelijk op de langebaan en minder op het shorttracken richt, lijkt dat haar beste afstand. Toch reden beide vrouwen zo'n drie weken voor de Nederlandse kampioenschappen een andere afstand bij een trainingswedstrijd.

In de voorbereiding is het gebruikelijk dat rijders ook afstanden rijden die niet per se hun specialisme zijn en daar besloten Leerdam en Schulting zich zaterdag aan te wagen. Zij reden beiden een trainingswedstrijd over 1500 meter in Thialf.

Leerdam en Schulting maken uitstapje

Leerdam bleek op die afstand de beste met een tijd van 1.57,43. Ze was daarmee wel bijna twee seconden langzamer dan bij haar vorige optreden op de 1500 meter bij de NK afstanden van december 2023. Hoewel Leerdam vooral bekendstaat als specialist op de 1000 meter kan ze goed uit de voeten op de 1500 meter, want in 2023 deed ze zelfs mee aan de WK en daar eindigde ze toen als zevende.

Schulting pakte in haar loopbaan zelfs een bronzen medaille op de 1500 meter, maar dat was bij het shorttracken. Op de langebaan focuste ze zich vooralsnog op de 500 en 1000 meter. Schulting reed pas voor de derde keer in haar carrière een 1500 meter bij de senioren.

Ze kwam met een tijd van 2.00,42 niet in de buurt van haar persoonlijke record. In 2021 was ze ruim drie seconden sneller. Ook was ze twee seconden langzamer dan de tijd die ze voig jaar bij een trainingswedstrijd neerzette.

Femke Kok

De tijden van Leerdam en Schulting zeggen natuurlijk nog weinig over hoe ze er echt voorstaan, maar de twee kregen vorige week wel al een fikse waarschuwing tijdens een andere trainingswedstrijd in Thialf. Toen verbaasde Femke Kok, drievoudig wereldkampioene op de 500 meter, vriend en vijand met haar uitstapje naar de 1500 meter. Kok reed op haar 'zwakkere' afstand met een tijd van 1.52,69 vanuit het niets het baanrecord van Antoinette Rijpma-De Jong uit de boeken