Joy Beune bivakkeert momenteel in het Duitse Inzell voor de laatste World Cup van het seizoen. De Nederlandse topschaatsster ziet het meer als laatste voorbereiding op de Olympische Spelen, die volgende maand beginnen. Beune liep in Inzell een opvallende blessure op.

De 26-jarige Beune was even 'goed ziek' van het olympisch kwalificatietoernooi (OKT), waar zij de 1500 en 5000 meter misliep. Vooral het niet kwalificeren voor die eerste afstand deed haar veel pijn. Inmiddels moet de blik weer vooruit en dat gaat haar steeds beter af.

Beune deed bij de World Cups drie keer mee aan de 1500 meter en won ze allemaal. Omdat zij de wereldbeker in Hamar oversloeg, staat de Nederlandse nu derde in het klassement. In Inzell maakt zij nog altijd goede kans om het klassement te winnen. Maar zij zal zich vooral willen focussen op de 3000 meter, de afstand die zij ook gaat rijden op de Olympische Spelen.

Opvallende blessure

Beune zei daarover bij de NOS: "Ik heb er niet aan getwijfeld om die te rijden dit weekend. Ik sta er nog hartstikke goed voor in het wereldbekerklassement en ik wil zeker 1.500 meters blijven rijden. En ik ga misschien ook nog wel een WK allround rijden."

Het medium wist ook te vertellen dat Beune een gekneusde vinger heeft opgelopen, 'waarschijnlijk opgelopen bij het aantrekken van haar schaatsen tijdens de training'. Verder is de vriendin van Kjeld Nuis ook onderdeel van de ploegenachtervolging in Milaan, maar dat onderdeel staat niet op het programma in Inzell. In plaats daarvan kiest de organisatie voor het niet-olympische onderdeel de teamsprint.

