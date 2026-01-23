De laatste serieuze test richting de Olympische Winterspelen is begonnen. En hoe. Femke Kok ging als een komeet op de eerste 500 meter van het weekend op de World Cup in Inzell. Voor Jenning de Boo verliep het minder. Joy Beune won ook haar afstand, al mag ze daarop niet naar de Olympische Spelen. Lees hieronder alles terug.

Femke Kok houdt huis op de 500 meter

Wereldkampioene Femke Kok maakte een statement richting de concurrentie op de 500 meter. Op die afstand lijkt er niks te halen op de Spelen in Milaan. De Nederlandse sprintster vloog in 36,87 naar de overwinning. Ze reed in een onderling duel met regerend olympisch kampioene Erin Jackson. Die kwam er niet aan te pas en werd vierde. Jutta Leerdam werd knap tweede, wat voor dolle vreugde zorgde.

Jenning de Boo stelt teleur, Jordan Stolz onttroond

Direct daarna was het tijd voor de snelste mannen op aarde. Tot nog toe was de Amerikaan Jordan Stolz oppermachtig op de 500 meter. Maar aan zijn hegemonie kwam een einde in Inzell. Stolz werd verslagen door kersvers Europees kampioen Damian Zurek. Jenning de Boo kwam niet verder dan een zevende plek.

Wraak voor Joy Beune

Joy Beune deed aan drie van de vier 1500 meters mee en won die allemaal. Desondanks gaat ze op die afstand niet naar de Spelen. De teleurstelling was daardoor groot. Beune rechtte de rug in Inzell en behield haar maximale score op de schaatsmijl. De eindwinst ging naar de Japanse Miho Takagi, die helemaal instortte in haar slotronde. Antoinette Rijpma-de Jong en Marijke Groenewoud speelden geen rol van betekenis, zij gaan wél naar Milaan.

Kjeld Nuis superblij met podium

Bij de laatste afstand van de dag, de 1500 meter voor mannen, stond er geen maat op Jordan Stolz. De Amerikaan liet zien waarom hij topfavoriet is in Milaan. Op gepaste afstand werd Kjeld Nuis derde en daar was de schaatsveteraan blij mee.

