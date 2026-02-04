Jochem Uytdehaage is de komende weken in Milaan aanwezig als commentator en analist voor Eurosport tijdens de Olympische Spelen. 24 jaar terug behaalde hij zelf olympische glorie met twee gouden medailles. De oud-topschaatser onthulde het geheim achter die successen. "Want alleen dan maak je kans op goud."

Uytdehaage deelde namelijk dinsdag een opvallende anekdote op zijn Linkedin-account. " Ik geloofde er helemaal niets van. En toch liet ik zes dagen voor mijn belangrijkste race ooit mijn hand lezen", zo begon hij. " Met mijn teamgenoten Andrea Verheijen, Renate Groenewold, Carl Verheijen, Anni Friesinger en Bart Veldkamp liepen we door het Olympisch dorp, onderweg naar de koffiebar. We zagen toen een bordje: ‘Handreading’. Nou, dat wilden we wel even proberen!"

'Echt een heerlijk gevoel'

Uytdehaage wilde daar zijn eigen mentale weerbaarheid testen. "Voordat ik naar binnen stapte, zei ik tegen mezelf: Wat er ook uitkomt, het maakt niet uit. Ik voel me gewoon hartstikke goed. Het zal allemaal wel." De handlezer had het uiteindelijk bij het verkeerde eind. Zo voorspelde ze dat Uytdehaage driemaal ging trouwen en vier kinderen zou krijgen.

De tweevoudig olympisch kampioen kijkt met een grote lach terug op deze anekdote. "Waarom ik hier nu zo om moet lachen? Omdat ik mij afvraag waarom je überhaupt een week voor je belangrijkste race je je toekomst zou laten voorspellen? Maar ik lach ook, omdat het laat zien in welke staat van balans ik toen was. Ik was zo overtuigd van mijn eigen voorbereiding dat zelfs een waarzegster me niet uit balans kon halen. Niemand maakt mij gek, dacht ik. Dat is het ultieme gevoel van controle. Echt een heerlijk gevoel."

Sleutel tot olympisch succes

Bij dat gevoel ligt nu nog steeds de sleutel tot olympisch succes, verklaart Uytdehaage. "Over vier dagen beginnen de Olympische schaatswedstrijden in Milaan. Mensen vragen me de laatste weken: Wie gaan er de medailles winnen? Mijn antwoord is simpel: de atleten die zich niet gek laten maken. De schaatsers die weten wat ze in huis hebben en 'gewoon' hun eigen race rijden, ongeacht de Olympische gekte en de verwachtingen van anderen. Want alleen als je volledig bij jezelf blijft en daardoor in balans bent, dan maak je kans op goud."

