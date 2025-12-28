Jochem Uytdehaage kende in 2002 een geweldige Olympische Spelen. De voormalig topschaatser won goud op de 5.000 en 10.000 meter en voegde daar ook nog een zilveren plak op de 1.500 aan toe. Nu keert de 49-jarige Nederlander terug in een andere rol.

Uytdehaage wordt namelijk analist van het schaatsen voor Eurosport op de Winterspelen in Milaan, die in februari 2026 op het programma staan. Hij spreekt bij Sportnieuws.nl over een 'mooie uitdaging', waarbij hij voor de Nederlandse én internationale televisie wordt ingezet. "Het is wel echt weer even inkomen", geeft hij toe.

Uytdehaage deed het in 2007 al eens voor de NOS, onder andere bij de WK in Berlijn. "Ik merk wel dat ik de namen moet leren kennen. En even de snelheid van hoe snel je de namen kan noemen." Ook heeft Uytdehaage wat tijd nodig om te ontdekken wie welke afstanden rijdt. "Maar ik vind het wel heel erg leuk", stelt hij.

'Begint na twintig jaar weer te kriebelen'

Deze site spreekt met Uytdehaage naast het ijs van Thialf, waar momenteel het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) op het programma staat. "Als ik dan hier zo voorafgaand aan de wedstrijd langs het ijs sta, dan begint het voor het eerst eigenlijk in een jaar of twintig wel weer te kriebelen."

Waarom het zo geweldig is voor voormalig wereldkampioen? "Schaatser zijn is gewoon een geweldig vak. Dat je gewoon elke dag met je lichaam bezig mag zijn om om beter te gaan schaatsen. Om sneller te worden, om sterker te worden. Dat is gewoon fantastisch. En als je dat dan in zo'n vol Thialf mag laten zien om daar te laten zien wat je kan."

