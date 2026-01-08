Nu de namen die mee gaan doen aan de Olympische Spelen bekend zijn, kan de grote speculatieshow over gouden medailles beginnen. Ook oud-topschaatser Jochem Uytdehaage doet hier vrolijk aan mee. De tweevoudig olympisch kampioen tipt wie Milaan wel eens met vier gouden medailles kan verlaten. "Als zij zonder medailles thuiskomt, gaat er iets heel goed mis."

Met nog 29 dagen tot de start van de Winterspelen in Milaan durven sommige schaatskenners al voorzichtig hun eerste voorspellingen te geven. Zo ook oud-topschaatser en Eurosport-analist Uytdehaage. In een video op Instagram benoemt hij wie hij denkt welke Nederlander er met de meeste medailles vandoor gaat in Milaan.

'Allermakkelijkste vraag'

Maar eerst beantwoordt de 49-jarige oud-topschaatser de vraag welk geslacht het namens Nederland het best gaat doen op de Spelen. " Dat is de allermakkelijkste vraag", zo begint hij. "Ik denk dat de vrouwen het beter gaan doen dan de mannen. Dat zie je in grote lijnen de afgelopen jaren al. Wat niet helpt bij de mannen is dat een Amerikaan heel goed is in de korte afstanden." Met die Amerikaan wordt uiteraard Jordan Stolz bedoeld, die dit seizoen al dertien gouden medailles won in de World Cup.

' Ze kan op alle afstanden winnen'

Vervolgens wordt aan Uytdehaage gevraagd welke Nederlander de meeste medailles gaat winnen in Milaan. Op het antwoord van die vraag twijfelt de analist tussen twee namen. " Als je heel simpel bekijkt is dat Marijke Groenewoud. Zij start op vier onderdelen: de 1500 meter, 3000 meter, massastart en ploegenachtervolging."

Volgens Uytdehaage behoort de rijdster van Team AH-Zaanlander op al die afstanden tot de wereldtop. " Heel eerlijk gezegd, ze kan op alle afstanden winnen. Al denk ik dat dit voor haar op de 1500 meter het moeilijkst wordt." Een gelukje voor haar is dat Joy Beune niet in actie komt tijdens de olympische 1500 meter. Wereldkampioene Beune, die dit seizoen driemaal de beste was op deze afstand in de World Cup, miste op het OKT plaatsing voor haar favoriete afstand.

' Dan gaat er iets heel goed mis'

De andere naam waar Uytdehaage over twijfelt, is Femke Kok. Zij won dit seizoen alle 500 meters waar ze aan de start stond en verbrak zelfs het wereldrecord. Toch is dat volgens de tweevoudig olympisch kampioen nog geen zekerheid voor olympisch goud. " Zekerheidje moet je nooit zeggen op de Spelen."

Naast de kortste afstand komt Kok in Milaan ook in actie op de 1000 meter en 1500 meter. Ook daar liggen voor haar medaillekansen. " 1000 meter zou goed kunnen, 1500 meter wordt lastig", aldus Uytdehaage, die vervolgens zijn conclusie trekt. "Marijke Groenewoud gaat met de meeste medailles thuiskomen. Als zij zonder medailles thuiskomt, gaat er iets heel goed mis."

