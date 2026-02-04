Sinds het OKT is Stijn van de Bunt in één klap een bekende naam, maar weinigen hadden vooraf verwacht dat hij in Milaan de grote Nederlandse hoop op een medaille zou zijn. Voormalig olympisch kampioen Jochem Uytdehaage ziet een ideale uitgangspositie voor de jonge stayer, al plaatst hij ook een kanttekening. "Het kan hem ook zomaar even te veel worden."

Uytdehaage weet als geen ander hoe het is om vanuit het niets de wereld te verbazen. Tijdens de Olympische Spelen van 2002 in Salt Lake City reed hij als outsider naar het goud op zowel de 5000 als de 10.000 meter. De oud-kampioen herkent dan ook veel van zichzelf in de huidige positie van Van de Bunt. "Ik weet hoe het is om in één keer goud te winnen en wat er dan allemaal op je afkomt", aldus Uytdehaage.

Geen favoriet voor olympisch goud

De herinneringen aan zijn eigen debuut op het hoogste podium zijn nog altijd vers. "Ik ging er destijds heen met het idee dat anderen de grote favorieten waren voor de medailles, ik niet. Ik moest gewoon mijn beste race rijden en kijken wat het oplevert." Diezelfde onbevangenheid ziet hij nu terug bij Van de Bunt, die net als Uytdehaage destijds, niet tot de grote favorieten voor olympisch goud behoort.

Zomaar op het podium

Kan Stijn van de Bunt dan net zoals Uytdehaage in 2002 verrassen op de Spelen? "Het zou zomaar kunnen. Hij had zijn zinnen eigenlijk gezet op de Spelen van 2030, maar kwalificeerde zich nu al met sterke races. Het is niet zo dat de concurrentie slecht was", stelt de oud-kampioen. "Als hij gewoon kan doen wat hij in zijn mars heeft, dan kan hij zomaar het podium op rijden."

Waarschuwing voor Van de Bunt

Toch plaatst Uytdehaage ook een kanttekening bij zijn voorspelling: "Aan de andere kant wordt het pas zijn tweede internationale wedstrijd. Dan kan het zijn dat het ineens allemaal heel veel is voor hem en dat hij niet eens de top 8 haalt." Toch heeft de oud-schaatser vertrouwen in een goede afloop. "Ergens heb ik het gevoel dat het goed gaat komen. Hij heeft niets te verliezen en alleen maar te winnen. En dat is een hele lekkere uitgangspositie."

