Topschaatsers Joep Wennemars en Suzanne Schulting deelden begin dit jaar met de buitenwereld dat ze een liefdesrelatie hebben. De twee zijn sinds 2024 allebei onderdeel van Team Essent en kregen al heel snel gevoelens voor elkaar. Maar dat leverde ook kritiek op.

Schulting en Wennemars doen hun verhaal in Helden Magazine. Ze trokken meteen naar elkaar toe, toen ze beiden bij hetzelfde schaatsteam trainden. Schulting kwam in 2024 naar Team Essent, waar Wennemars al twee jaar schaatste. Die wilde meteen indruk maken op zijn nieuwe ploeggenote. "Suzanne bleek een heel kleurrijk persoon. Iemand die gewoon zegt wat ze denkt en die op iedereen afstapt om een praatje te maken.”

Ook Schulting voelde meteen een klik. "Ik vond jou vanaf het eerste moment heel interessant en leuk”, zegt de 28-jarige. "Ik was graag bij jou in de buurt. Op een gegeven moment kwam ik erachter dat jij meer was dan alleen een fijne teamgenoot. Ik kon heel erg mezelf zijn bij jou.”

Kritiek

Maar anderen hadden ook een mening over de relatie. Binnen de ploeg was het gelukkig geen probleem. Trainer Jac Orie had al langer in de gaten dat er wat speelde tussen de twee topper. Wennemars bevestigde dat aan hem. "Ik zei toen ook meteen: ‘Weet dat ik er professioneel mee om kan gaan'." Daar twijfelde de buitenwereld echter wel aan.

Want het seizoen begon met tegenvallende resultaten voor de twee. Dat had niet te maken met de verliefdheid, maar met fysieke problemen. Wennemars werd vlak voor de start van het seizoen nog geopereerd aan zijn knie. Schulting moest herstellen van een enkelbreuk. "Ik voelde dat mensen vraagtekens zetten bij onze relatie", vertelt de 23-jarige schaatser.

"Als je niet goed schaatst, willen mensen daar graag een reden voor verzinnen. Dat sloeg nergens op", vervolgt hij. "Er zijn best wel mensen geweest die kritiek op ons hadden." Daar had hij aan het eind van het seizoen een antwoord op toen hij wereldkampioen werd op de 1000 meter. "Ik vond het heerlijk om met de wereldtitel te bewijzen dat wij samen juist heel goed werkten. "

Emotioneel

Voor Schulting was dat ook een bijzonder hoogtepunt, waarmee haar liefde voor Joep nogmaals bevestigd werd. "Ik ben in tijden niet zo blij en emotioneel geweest door een overwinning”, zegt Suzanne over de wereldtitel van haar vriend. "Het kwam echt in de buurt van het gevoel dat ik had na het winnen van mijn eerste olympische titel. Ik had nooit verwacht dat daar ooit nog iets in de buurt zou komen. En al helemaal niet dat iemand anders dat gevoel bij mij op zou wekken.”