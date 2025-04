Oud-wereldkampioen Erben Wennemars deelt video uit oude doos: 'Vond het echt verschrikkelijk'

Ex-topschaatser Erben Wennemars heeft al jarenlang een andere passie: hardlopen. Zondag loopt de 49-jarige NOS-analist de Marathon van Rotterdam. Maar hij liep niet altijd met hetzelfde plezier. In een video uit de oude doos blijkt dat Wennemars na zijn eerste marathon heel anders keek naar de langste loopafstand.

'Ter inspiratie voor alle hardlopers die morgen voor de eerste keer een hele marathon gaan lopen', schrijft Wennemars bij de video van zo'n veertien jaar geleden. Toen liep Wennemars namelijk zíjn eerste marathon. "Ik vond het echt verschrikkelijk. Ik vond het echt heel erg", zegt hij tegen de interviewster.

'Het was echt heel erg'

De oud-schaatser bleek uit een opwelling zich ingeschreven te hebben voor de marathon. "Hoorde eergisteren dat er een marathon was. En het ging eigenlijk hartstikke lekker. De eerste 20 kilometer gingen super makkelijk. Maar na 30 kilometer, ik weet niet wat mij overkwam. Het was echt heel erg. Na 40 kilometer zwalkte ik over de weg heen."

"Ik dacht dat ik er makkelijk doorheen zou lopen. Maar dat kan dus echt niet. Als je een marathon wil lopen, moet je echt een paar keer een lange duurloop lopen. Het ergste was, ik heb twee keer gewandeld. En nog wel in de laatste kilometer ook nog. Ik kon gewoon niet meer. Het leek nergens meer op."

'Dit doe ik nooit meer'

Wennemars was helemaal uitgeput. Na het interview van meer dan drie minuten, waar hij de ene negatieve krachtterm na de andere gebruikt, wil hij niets liever dan rusten. "Ik wil zo graag in een bad zitten, of eventjes onder de douche. Of eventjes liggen. Lijkt mij zo lekker."

De inmiddels verslaafde marathonloper dacht een grote fout gemaakt te hebben. "Dit doe ik nooit meer. Ik kan helemaal niks mee. Ik kan niet meer opstaan. Het is echt verschrikkelijk. Het is volledig in de kramp. Het lichaam deed het gewoon niet meer."

Marathon van Rotterdam

De Marathon van Rotterdam wordt op zondag 13 april gelopen. Wennemars is onderdeel van het deelnemersveld en heeft een goede tijd in huis. Zijn persoonlijk record staat op 2 uur en 47 minuten. Hij rende meer dan 24 marathons.