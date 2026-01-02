De keuze van de KNSB om Tim Prins thuis te laten bij de Olympische Spelen heeft gigantisch veel stof doen opwaaien. De schaatser plaatste zelf een post op Instagram en kreeg vervolgens veel steun in de reacties, ook van een absolute topvoetballer.

De KNSB bracht onlangs de definitieve selectie voor de Olympische Winterspelen in Milaan naar buiten en dat liep uit op een deceptie voor Prins. De schaatser verdiende op het olympisch kwalificatietoernooi zelf een ticket door een derde plek op de 1500 meter, maar zag die ingeruild worden voor de aanwijsplek van Marcel Bosker op de ploegenachtervolging. Volgens de KNSB zijn de kansen op een medaille groter voor de team pursuit dan voor Prins. Schaatsfans en critici vinden de keuze echter onbegrijpelijk.

'Tweede klap'

Op zijn Instagram plaatste Prins een bericht waarin hij zijn gevoel onder woorden probeerde te brengen. "Definitief geen Olympische Spelen van Milaan voor mij. Na 5 dagen vol bloed, zweet en tranen heeft KNSB besloten mij uit de selectie te halen ten behoeve van een plek voor de ploegenachtervolging. Na het missen van een ticket op de 1000m op 0,005 seconden is dit de tweede klap die ik te verwerken heb. Zou er natuurlijk veel woorden aan vuil kunnen maken, echter heeft dat allemaal geen zin", zo vertelde een uiterst volwassen Prins.

Onder de post regent het reacties en steunbetuigingen vanuit de sportwereld. Collega's als Joy Beune, Jenning de Boo, Femke Kok, Antoinette Rijpma-De Jong en Dai Dai Ntab reageren met hartjes onder de post van Prins. Ook vanuit de voetbalwereld is er steun. Zo reageert scheidsrechter Shona Shukrula met hartjes en laat ook PSV'er Veerman weten dat hij de keuze 'bizar' vindt.

Joey Veerman

Veerman staat bekend als een groot sportfanaat, want eerder stuurde hij ook al felicitaties naar darter Wesley Plaisier toen die Gerwyn Price versloeg op het WK darts. De middenvelder heeft zelf inmiddels weer rust na een aantal hectische weken. Veerman zou dichtbij een transfer naar het Turkse Fenerbahçe zijn geweest, maar onlangs bracht zijn club PSV naar buiten dat hij het seizoen in Eindhoven af zal maken.