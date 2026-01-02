Erben Wennemars staat er keihard in in de discussie over de aanwijsplek voor Marcel Bosker en het daarmee thuislaten van Tim Prins voor de Olympische Winterspelen in Milaan. De oud-topschaatser en analist van zijn zo geliefde sport snapt de beslissing van de KNSB totaal niet.

"Tim Prins is de grote verliezer van het OKT", slaat Wennemars de discussie klein bij de NOS. "Ik hoor bij de mopperaars. Ik zit in een appgroep met alle analisten en we zijn het unaniem eens: we vinden het onbegrijpelijk. Iedereen eeft hier heel hard gereden op het ijs, maar nu haalt de selectiecommissie rekenkundige modellen aan over medaillekansen. Ze verschuilen zich achter data over de afgelopen twee jaar. Onzin", is Wennemars duidelijk.

'Een gebroken man'

Wat er volgens Wennemars is gezegd tegen Prins, is dat er geen kansen zijn op een medaille in Milaan als derde rijder op de 1500 meter. Dat vindt de KNSB zo onbelangrijk, dat de KNSB liever gaat voor iets meer meerwaarde met Marcel Bosker op de ploegenachtervolging. "Dat is een hard gelag natuurlijk. Er zit daar een gebroken man. Ik heb met de ouders van Prins gesproken en die zitten met een gebroken topsporter thuis. Iemand in de kracht van zijn leven die nu weer vier jaar moet wachten op zijn kans."

Marcel Bosker

Wennemars waardeert het heel erg dat Bosker het zo moeilijk vindt dat zijn aanwijsplek ten koste gaat van zijn goede 'maatje' én Reggeborgh-ploeggenoot Prins. "Dat typeert de sportman Bosker dat hij er zo over denkt. Hij kan er ook helemaal niks aan doen, hij heeft zo hard mogelijk gereden. Hij hoeft het zichzelf ook niet aan te rekenen, want hij is gewoon aangewezen. De bondscoach heeft bedacht wat zijn beste ploeg is en dat snap ik nog wel ergens. Maar de grote vraag is wat de meerwaarde is van Bosker ten opzichte van het thuislaten van Prins."

