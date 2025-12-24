Joey Veerman heeft PSV duidelijkheid geboden over zijn situatie. Hij blijft in ieder geval tot de zomer in Eindhoven, ondanks de verregaande interesse van de Turkse club Fenerbahçe. "Ik wens iedereen een prachtig slot van 2025 toe", voegt Joey Veerman aan zijn besluit toe. In Eindhoven zijn ze maar wat blij met die keuze: "Hij is een heel belangrijke speler in het elftal."

Velen dachten al dat Joey Veerman deze winter Eindhoven zou verruilen voor Istanbul. Fenerbahçe was volgens de berichtgeving uit Turkije al rond met Veerman en wilde ook het gewenste bedrag betalen aan PSV, maar toch maakt de 27-jarige middenvelder, die nog een contract tot de zomer van 2027 heeft, het seizoen af bij PSV.

'Onvergetelijke tweede seizoenshelft'

In het laatste duel van het kalenderjaar, uit bij FC Utrecht, werd Veerman nog in de laatste minuut gewisseld en na de wedstrijd luidkeels toegezongen door het uitvak vol PSV-fans. Zij dachten hem voor het laatst te hebben toegezongen, maar mogen dat in 2026 dus ook nog altijd doen. "Er gaan de laatste weken veel verhalen rond en we willen hiermee graag duidelijkheid scheppen", vertelt Veerman.

"Ik wens iedereen een prachtig slot van 2025 toe, en vanaf het nieuwe jaar gaan wij met de hele spelersgroep alles op alles zetten om er een onvergetelijke tweede seizoenshelft van te maken", laat de Volendammer weten in een persbericht van PSV.

Problemen met justitie

De transfer kwam afgelopen week sowieso al op losse schroeven te staan omdat de voorzitter van Fenerbahçe verdacht wordt door het Turkse Openbaar ministerie. Er loopt een justitioneel onderzoek vanwege een mogelijke drugsdeal. De transfer van Veerman liep daarmee al vertraging op, maar wordt nu dus helemaal uitgesteld. Of de keuze van Veerman hiermee te maken heeft, is niet duidelijk.

Reactie Earnest Stewart

Wat wel duidelijk is, is dat de technische mensen bij PSV maar wat blij zijn met het besluit van de man in vorm. "Joey is in verschillende opzichten een heel belangrijke speler in het elftal van Peter Bosz", vertelt technisch directeur Earnest Stewart. "Hij brengt kwaliteit, ervaring en leiderschap. Zowel op- als buiten het veld. Met deze beslissing scheppen we duidelijkheid voor iedereen binnen de club. Het geeft rust en stelt ons in staat om vanaf de komende maand met volledige focus en ambitie verder te bouwen aan onze doelstellingen. Samen gaan we keihard aan de slag voor een prachtige en succesvolle tweede seizoenshelft", besluit Stewart.

