Chris Woerts deelde vorige week zijn duidelijke mening over de schaatssport, terwijl legende Carl Verheijen naast hem zat. Ook oud-olympiërs Ellen Hoog en Naomi van As verschillen van mening, vooral over de lange afstanden. "Het is gewoon een beetje saaiig, sorry Sven."

'Chris Woerts weet niet waar die het over heeft', is de stelling in de Sportnieuws.nl-podcast. Na even aarzelen is Van As het daarmee eens. "Want dit is zijn mening. Je kan ook een andere mening hebben. In dit geval heeft Carl Verheijen een andere mening. Woerts vindt dat de 10.000 meter super saai is, langzaam."

Wat zei Chris Woerts?

Dat zei de sportmarketeer in De Oranjewinter. "Als ik kijk naar Jorrit Bergsma en de 10 kilometer...", verzuchtte hij. "Zijn haar groeit sneller - minimaal 2 centimeter - voordat hij de finish heeft gehaald. Dat gaat zo langzaam..." "Dat is wel echt waar", zegt Hoog met een lach over het kapsel van de schaatser. "Ja, als je die mat ziet wel", reageert Van As. "Op de Spelen heeft hij een staart."

"Hij vindt dat niks en dat is natuurlijk zijn mening", vervolgt Van As. "Hij vindt het gewoon saai. Hij vindt het veel leuker om naar shorttrack te kijken. Dat is meer zijn ding want het gaat harder, het is spectaculairder, er gebeurt meer. Maar er kwam een weerwoord van the one and only Carl Verheijen (Chef de Mission tijdens de Spelen, red.) en hij weet natuurlijk ook wel waar hij over praat. Want hij is natuurlijk een van onze meest succesvolle langeafstandschaatsers geweest."

Meningsverschil

Verheijen won in zijn schaatscarrière twee wereldtitels op de 10.000 meter. Volgens hem is schaatsen de meest brede discipline binnen de wintersport. Zeker de lange afstanden. "Dus hij is het daar gewoon niet mee eens", aldus Van As. "Woerts valt in slaap als 'ie er naar kijkt en Verheijen, die de sport zelf heeft beoefend, heeft er natuurlijk een andere mening over."

Hoog begrijpt de mening van Woerts over de 10 kilometer wel. "Ik vraag me ook af hoe lang die nog blijft bestaan. Want zeker als je naar de jeugd kijkt, die willen steeds kortere en snellere filmpjes. En het moeten allemaal TikTok-achtige video's zijn. En dan kijkt niemand meer naar een tien kilometer", denkt de ex-tophockeyster. "Het duurt gewoon te lang. Ik vind het ook super knap hè, alleen maar respect voor die 10 kilometer-rijders. Ik vind het ook wel tof, maar ik vraag me ook af hoe lang het nog blijft bestaan. Het moet allemaal korter en sneller worden."

'Sorry Sven'

"Dat vind ik wel grote opofferingen voor de jeugd", reageert Van As. "Ik denk ook inderdaad: de jeugd wordt natuurlijk helemaal gek gemaakt met al die snelle filmpjes. Ik ben het er niet mee eens dat daar de sport op aangepast moet worden." "Het is gewoon een beetje saaiig, sorry Sven", doelt Hoog op de partner van Van As, Sven Kramer.

Luister de podcast

Ellen Hoog en Naomi van As nemen elke maandag speciaal voor Sportnieuws.nl de sportweek door. In deze aflevering natuurlijk aandacht voor de Australian Open, de onrust rond Suzanne Schulting en de chaos op de Afrika Cup. Daarnaast komt ook een opmerkelijk interview met Joy Beune voorbij. Luister de aflevering hieronder of in je favoriete podcastapp: