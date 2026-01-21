Suzanne Schulting sloeg afgelopen weekend de EK shorttrack in Tilburg over. Ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As vragen zich af of dat wel een goede zet was om de laatste wedstrijden voor de Olympische Spelen niet mee te doen. "Ook vanuit sociaal oogpunt."

Nederland domineerde afgelopen weekend op de EK, maar Schulting ontbrak. Zij focust zich dit seizoen op de langebaan, maar kreeg ook een aanwijsplek voor de 1500 meter shorttrack in Milaan. "Zij heeft haar eigen trainingsprogramma gevolgd", zegt Van As in de podcast van Sportnieuws.nl. "De bondscoah, Niels Kerstholt, zei ook dat die keuze aan haar is. Wij zeiden vorige week ook al: als shorttrackteam zijnde kunnen we het wel waarderen als ze wel mee kan doen. Misschien ook wel lekker voor de relay, waar zij zichzelf ook wel in ziet rijden."

De gang van zaken leidt tot verbazing bij de oud-olympiërs. "Wel grappig overigens dat de meiden die nu de relay rijden niet wisten dat zij (Schulting, red.) ook wel de relay zou willen rijden. Ik ben wel benieuwd hoe dan de communicatie gaat", zegt Van As.

'Dan was het logischer geweest'

"Selma Poutsma gaf ook na de race een interview en die zei ook: 'Ik wist niet eens dat ze uberhaupt mee wilde doen met ons relayteam. En dan is het wel jammer dat we dat niet hebben geoefend'", vult Hoog aan. "Want de volgende race is tijdens de Olympische Spelen. Dus had zij mee moeten doen? Ja, toch?", beantwoordt ze haar eigen vraag. "Ik zou het heel goed begrijpen als Schulting mag meedoen aan de relay straks in Milaan, want ze heeft een bak aan ervaring ze is super goed, super snel. Je weet dat je gewoon een grote kans op goud hebt met haar."

"Maar aan de andere kant deze ploeg doet het al jaren zo goed met elkaar. Ja, dan was het logischer geweest als ze nu even mee had kunnen doen en dat ze straks in Milaan gewoon geoefend hebben samen", vindt Hoog. "Dat zou ik ook altijd hebben. Ook voor haarzelf, zeg maar", zegt Van As.

'Vanuit sociaal oogpunt'

"Buiten het feit dat het team dat misschien wel lekker vindt en dat het, nou ja, miscchien vanuit sociaal oogpunt ook wel fijn is als je dat doet als je er op het laatste moment aan toegevoegd wordt. Het is voor jezelf toch ook wel lekker om even in dat team mee te draaien. Net even die finesse, die timing, weet je wel. Dat je dat gewoon een keer gedaan hebt", denkt ze. "Maar goed, dat moet ze zelf weten."

"Wij hopen natuurlijk dat het helemaal goed gaat komen. En de vraag is natuurlijk of ze uberhaupt in actie gaat komen op de relay. Dat weten we nog niet", benadrukt Van As. "Die keus ligt natuurlijk bij Kerstholt. Nou succes ermee. Het is best wel een dilemma natuurlijk", zegt Hoog. "Heeft hij genoeg vertrouwen in deze relayploeg die het al jaren echt ontzettend goed doet? Gaan die olympisch goud halen, of is er nog net iets voor nodig en haalt hij Suzanne Schulting erbij?"

Nederland stond op het EK met Xandra Velzeboer, Michelle Velzeboer, Selma Poutsma en Zoë Deltrap aan start voor de finale van de relay. Dat leverde een van de velen gouden plakken op tijdens het voor Nederland succesvolle toernooi in Tilburg.

Luister de podcast

Ellen Hoog en Naomi van As nemen elke maandag speciaal voor Sportnieuws.nl de sportweek door. In deze aflevering natuurlijk aandacht voor de Australian Open, de onrust rond Suzanne Schulting en de chaos op de Afrika Cup. Daarnaast wordt ook een opmerkelijk interview met Joy Beune voorbij. Luister de aflevering hieronder of in je favoriete podcastapp: