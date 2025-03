Ploeg van topschaatsers Kjeld Nuis en Jenning de Boo helpt grote concurrent op weg naar WK afstanden

De WK afstanden staan voor de deur. Team Reggeborgh heeft meerdere ijzers in het vuur voor een medaille. Zo is Jenning de Boo kanshebber op de 500 en 1000 meter. Op de sprint krijgt hij concurrentie van de Canadees Lauren Dubreuil, die onlangs een kijkje nam in de keuken van Reggeborgh.

Nederland barst van het schaatstalent en de goede ploegen. Veel buitenlandse rijders hebben vaak niet de beschikking over de mogelijkheden die onze landgenoten hebben. Toch mocht de 32-jarige Dubreuil onlangs proeven van de expertise van Team Rebbeborgh. Dat deelde hij in een video op Instagram.

Bedankje aan Team Reggeborgh

'Ik had het geluk om met Team Reggeborgh te trainen vorige week', schreef Dubreuil, die in VolkerWessels een gezamenlijke sponsor heeft. 'Ik heb ervan genoten om met de beste schaatsers ter wereld te schaatsen. Een dikke merci aan VolkerWessels voor het waar maken en voor de geweldige steun dit seizoen.'

Reggeborgh is van nature een sprintploeg. Dubreuils specialiteit zijn ook de korte afstanden, dus het was een goede match. "Ik denk dat het de beste ploeg is", zegt de Canadees in de video die hij plaatste. "Zo veel geweldige schaatsers, legendes, toekomstige sterren, olympische kampioenen. Ik hoopte dat ik iedere dag met ze kon trainen." Kjeld Nuis en Femke Kok reageerden onder de post van de Canadees.

Wereldkampioen

Dubreuil heeft zelf ook een aardige staat van dienst. De Canadees werd wereldkampioen op de 500 meter bij de WK afstanden in Thialf in 2021. Daarnaast heeft hij ook een hattrick aan bronzen medailles in de prijzenkast. Bij de WK sprint in Inzell vorig jaar werd hij bij afwezigheid van Jordan Stolz, die voor de WK allround koos, derde achter de Chinees Ning Zhongyan en De Boo. Nuis werd er vierde.

De WK afstanden starten donderdag en eindigen zondag. De sprintonderdelen zijn op donderdag, vrijdag en zaterdag op het programma. Op de openingsdag is de teamsprint, een dag later is de 500 meter en daags daarna volgt de 1000 meter.