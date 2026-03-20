Het was een van de meest nare momenten van de afgelopen Olympische Winterspelen: de afschuwelijke val van een Poolse shorttrackster. Kamila Sellier kreeg op de 1500 meter een schaats van een tegenstander in haar gezicht en dat leverde vervelende beelden op. Ze lijkt daar nog steeds de gevolgen van te moeten ondervinden, zo blijkt tijdens een bijzondere mijlpaal.

De Poolse zorgde in Milaan voor een hoop geschrokken gezichten op de tribune. Haar val op de 1500 meter ging de wereld over, vooral omdat tegenstander Kristen Santos Griswold onbedoeld voor een heel naar litteken zorgde. Haar schaats kwam vol in het gezicht van Sellier, die even buiten bewustzijn raakte, en miste maar net haar linkeroog. De herhaling in het stadion zorgde voor afgrijzen.

Meermaals naar oogarts

Vervolgens moest de Poolse uiteraard naar het ziekenhuis, waar onderzoek werd gedaan. Ook onderging ze gezichtschirurgie en werd ze geopereerd in Italië. Er werd onder meer botschade geconstateerd. Ze sprak eerder deze maand nog uit dat ze meermaals naar de oogarts moet.

Ze deelt zo nu en dan een update over haar herstel en verdere leven. Gelukkig had Sellier ook wat moois te vieren. Samen met haar man Diane Sellier, overigens ook een succesvol shorttracker, heeft ze een nieuw huis. Dat staat nu nog nagenoeg leeg, maar via Instagram lieten ze beiden zien blij te zijn met het nieuwe onderkomen. Ook de kleine hond van het stel is enthousiast.

Er viel echter nog iets op: de onfortuinlijke shorttrackster droeg een zonnebril in huis. Mogelijk is dat om de littekens van de akelig val te verbloemen, maar dat lukt niet helemaal. Onder haar linkeroog is namelijk duidelijk te zien dat haar gezicht een flinke klap heeft gehad.

Ze kijkt in elk geval heel erg uit naar haar nieuwe optrekje. En stiekem vindt ze het allemaal vrij volwassen voor iemand van 25 jaar oud. "Ik zit in mijn 'spendeer volwassen geld voor thuisspullen'-fase", zo omschrijft de topsportster in haar nieuwe leven via haar Instagram Story.

Afgelopen weekend werd het shorttrack-seizoen afgesloten met de WK shorttrack in het Canadese Montréal. Daar was de onfortuinlijke Poolse vanwege haar blessure uiteraard niet bij.