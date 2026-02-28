Bij de olympische 1500 meter werd de Poolse shorttrackster Kamila Sellier (25) geraakt door het schaatsijzer van een tegenstander. Het publiek hield zijn adem stil, want het leverde angstaanjagende beelden op. Sellier is inmiddels in haar thuisland en geeft een update.

In de kwartfinale op de 1500 meter ging het behoorlijk mis voor Sellier, die hard onderuit na een slippertje in de bocht en de schaats van de Amerikaanse Kristen Santos-Griswold in haar gezicht kreeg. Sellier raakte daardoor zelfs even buiten bewustzijn. Het zorgde voor een flinke snee in de buurt van haar oog. Na een langdurige behandeling werd ze afgevoerd, terwijl Santos een penalty kreeg.

Thuis

Na de noodlottige race werd ze naar een plaatselijk ziekenhuis vervoerd. De volgende fase is dat ze herstelt in haar thuisstad Elblag in Polen. Op Instagram laat ze met één eenvoudig woord weten dat ze daar is gearriveerd: "Thuis."

Ze is hartelijk ontvangen door haar naasten en geliefden, zo blijkt uit de foto waarop ze een groot boeket bloemen draagt. Ook haar hondje is blij haar weer naast zich te hebben. En nog belangrijker: ze is ook weer samen met haar partner, de Poolse shorttracker Diané Sellier.

De helft van haar gezicht

Een opvallend kenmerk van de foto's in de reeks is dat Sellier slechts de helft van haar gezicht toont. De getroffen helft wil ze liever nog buiten beeld houden. Op de ene foto houdt ze de bloemen voor de aangetaste helft en bij de selfie die ze neemt via een spiegel, is haar telefoon het object dat het gevoelige plekje blokkeert.

'De bril die mijn oog heeft gered'

Haar ooglid werd geraakt, maar haar oog zelf was na het schrikbarende moment onaangetast. Alle shorttracksters zijn verplicht om een beschermingsbril te dragen, maar sommigen kiezen ervoor om hun hele gezicht te bedekken met een vizier, zoals Xandra en Michelle Velzeboer.

Dat had Sellier niet, maar ze is haar bril enorm dankbaar. Uit een eerdere post op Instagram blijkt dat er een flinke kras op het glas voor haar linkeroog zit. "De bril die waarschijnlijk mijn oog heeft gered", schreef ze erbij.