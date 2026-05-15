Sterre van Schaik heeft besloten om te stoppen met schaatsen. Het 21-jarige schaatstalent stelt dat gezondheidsklachten haar in de weg zitten.

Van Schaik maakte begin 2026 al bekend dat er onderzoek wordt gedaan naar fysieke ongemakken. Daardoor moest ze haar schaatsseizoen in februari al stop zetten. Van Schaik komt uit Mijdrecht, maar schaatste lange tijd voor de ploeg Gewest Fryslan. Inmiddels zitten de onderzoeken er dus op, maar uit die onderzoeken is een hartbrekende conclusie gekomen.

'Een keuze die niet makkelijk was'

Van Schaik liet haar 75.000 volgers via Instagram weten dat ze moet stoppen met schaatsen. "Een keuze die niet makkelijk was, maar door gezondheidsklachten als gevolg van een postinfectieus syndroom heb ik ervoor gekozen om dit hoofdstuk af te sluiten. Schaatsen is zo’n groot deel van mijn leven geweest en ik ben dankbaar voor alles wat het me heeft gebracht: herinneringen, lessen, momenten en vooral de mensen", vertelt Van Schaik in het bericht op Instagram.

Ook bedankt Van Schaik de sponsoren die haar gedurende haar hele carrière gesteund hebben. Toch kijkt ze ook uit naar de nieuwe fase in haar leven, want volgens de ex-schaatsster 'openen er nieuwe deuren als er andere sluiten'. Van Schaik gaat zich volledig richten op haar studie geneeskunde. In december gaat ze voor die opleiding beginnen met de zogenaamde coschappen die elke student moet doorlopen tijdens de opleiding. Ze is dan ook benieuwd naar wat er nog zal komen in haar leven.

Nieuwe schaatsseizoen

Richting het nieuwe schaatsseizoen zal Van Schaik dus niet meer actief zijn. In 2027 zal het WK afstanden gehouden worden in het Chinese Beijing. Daar wordt van 25 tot en met 28 februari geschaatst voor de wereldtitel. Het EK afstanden en sprint wordt gehouden in Thialf en vindt plaats van 8 tot en met 10 januari 2027.

