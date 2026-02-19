Het razend populaire schaatstalent Sterre van Schaik deelt vervelend nieuws op haar eigen kanalen. De atlete uit Mijdrecht, die ook actief is op diverse soicale media, kampt met fysieke ongemak en moet een streep zetten door de rest van het schaatsseizoen.

Van Schaik deelt alles rondom haar carrière op onder meer Instagram en TikTok. Daar vergaarde de 21-jarige schaatster al ruim zeventig duizend volgers. Eerder liet ze zien dat ze uitvoerig aan het kijken was naar al het sportgeweld op de Olympische Spelen.

Gezondheidsupdate

Woensdag komt ze echter met een minder leuk bericht op Instagram. " Aan het begin van het schaatsseizoen ben ik ziek geweest en sindsdien heb ik veel last van klachten als benauwdheid en hoofdpijn bij inspanning", zo begint ze haar 'Kleine update 🤍'.

" Op dit moment train ik zover mijn lichaam dat aankan en bouw ik rustig op", zo vervolgt de Mijdrechtse. "Dit seizoen zal ik geen wedstrijden meer rijden en focus ik me volledig op mijn herstel. Daarnaast zit ik nog in een medisch traject om uit te zoeken wat de oorzaak is." Voor Van Schaik zelf is het dus ook nog niet precies duidelijk wat er allemaal aan de hand is. Collega Pien Hersman reageert met een hartje.

Zilveren bal

En daarmee komt er dus onverwachts een einde aan het schaatsseizoen voor de talentvolle rijdster. Deelname aan de Zilveren Bal, de traditionele afsluiter van het schaatsseizoen, is daardoor uitgesloten. Vorig jaar was Van Schaik wel nog actief in Leeuwarden.

Persoonlijke records

Het was dit seizoen sowieso een lastig jaar voor Van Schaik, als er wordt gekeken naar haar tijden. Als sprintster is ze vooral gefocusd op de 500 meter en de 1000 meter. Een blik op haar persoonlijke records wijzen uit dat de Noord-Hollandse dit seizoen geen verbeteringen van haar PR heeft bereikt.

Haar snelste tijd op de kortste schaatsafstand dit seizoen is zelfs ruimschoots slomer dan haar PR. Dit seizoen kwam Van Schaik op de 500 meter tot 41,02 in Heerenveen, terwijl ze daar een jaar eerder nog tot 39,78 kwam. Ook op alle andere afstanden stammen haar records al van vorig jaar, of zelfs jaren geleden.

Geneeskunde

Wat Van Schaik nu precies gaat doen is nog onbekend. Naast haar schaatscarrière is ze ook druk bezig met het studeren van geneeskunde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Daarnaast maakt ze ook graag reizen naar verre oorden, zoals vorig jaar het geval was. Toen reisde het populaire talent naar Colombia en Panama, en deelde ze dat - uiteraard - met haar volgers.