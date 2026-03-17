Voor Pien Hersman verliep het afgelopen schaatsseizoen minder dan waar vooraf op gehoopt werd. Na afloop van een teleurstellende campagne vertrok ze direct op vakantie. Daags na haar terugkeer in Nederland reflecteert ze op haar lastige seizoen.

Al enkele jaren geldt Pien Hersman, dochter van oud-schaatser en commentator Martin, als één van de grootste sprinttalenten bij het schaatsen. Toch heeft de 22-jarige atlete van Team X2O Badkamers het lastig om echt door te breken. Ook het afgelopen seizoen.

NK sprint

Bij de NK sprint kwam ze bij lange na niet in de buurt van het podium. Teleurstellend voor een specialiste in de kortste schaatsafstanden. Ze finishte als negende. Daarmee was dus ook kwalificatie voor de WK sprint een onmogelijke missie. Na afloop sprak ze over "een klote NK". Daarna ging Hersman direct op wintersport om haar gedachten even te kunnen verzetten.

Terugblik op seizoen

Nu ze inmiddels al weer een poos terug is in Nederland, reflecteert Hersman op haar eigen Instagram op haar turbulente seizoen. "Niet mijn beste seizoen, maar wel veel geleerd", zo begint de schaatsster uit de Bollenstreek. "Vooruitgang gaat niet altijd over resultaten. Het gaat ook om de lessen die je uit de moeilijke momenten haalt en het werk dat je elke dag verzet op en naast het ijs."

"Dit seizoen testte mij op verschillende manieren en hielp me mezelf beter te begrijpen als atleet", zo vervolgt Hersman. "Het ging niet altijd zoals gepland. Een beetje pech hier en daar, en soms kwam het er gewoon niet uit zoals ik weet dat ik kan schaatsen. Frustrerend..."

'Korte pauze'

"Tijd voor een korte pauze en dan weer aan het werk. Gemotiveerder dan ooit voor volgend seizoen", zo besluit de nog altijd jonge schaatsster. De komende weken neemt Hersman dus even afstand van het ijs. Daarna gaat de blik op het nieuwe schaatsseizoen.

Nieuwe tatoeage

Veel steun haalde de atlete uit haar eveneens bekende vriend, toptennisser Jesper de Jong. Ook trakteerde Hersman zichzelf op een cadeautje na afloop van het seizoen. Ze liet namelijk een tatoeage van het woord 'kus' zetten door oud-shorttracker Dylan Hoogerwerf. Wat de precieze betekenis daarvan is, is onduidelijk.