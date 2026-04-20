Robin Groot, oud-ploeggenoot van Joy Beune en Pien Hersman, is inmiddels al een tijdje topschaatsster af. Toch bewijst de 25-jarige dat er nog steeds een topsporter in haar schuil gaat. Groot blonk zondag namelijk uit in een andere sport.

Groot kondigde vorig jaar aan haar schaatsen aan de wilgen te hangen. De mentale druk van het bestaan als topsporter en achterblijvende resultaten waren de voornaamste redenen voor dit besluit. Ook wilde ze zich focussen op een haar opleiding sportmarketing.

'Wat een heerlijke race was dit!'

Ondanks dat Groot gestopt is als topsporter, blijft de 25-jarige niet stilzitten. Zo deed ze afgelopen zondag samen met haar kompaan Aniek Schilder mee aan de Hyrox van Rotterdam. Groot had na haar stoppen als schaatsster al meegedaan aan enkele Hyroxen. Hierdoor zette ze in Rotterdam een wereldprestatie neer.

Zo zette het duo in een tijd van één uur, vijf minuten en twee seconden de elfde tijd neer. Ook waren ze het achtste snelste duo in de leeftijdscategorie tussen de 25 en 29 jaar. Wat nog meer bewonderingswaardig was, is dat het duo het snelste over alle acht de krachtonderdelen deed. Deze statistiek deelt Groot op haar Instagram. "Wat een heerlijke race was dit! Dit is niet normaal... Eerste op de work-outs", zo schrijft ze erbij.

Marathon Parijs

Deze puike prestatie op de Hyrox volgt een week nadat Groot een andere buitengewone sportieve prestatie aflegde. De oud-topschaatsster liep vorige week zondag namelijk de marathon van Parijs uit. Al ging dat niet zonder slag of stoot.