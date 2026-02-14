Topschaatser Joep Wennemars heeft een paar dagen gehad om het drama bij de olympische 1000 meter achter zich te laten. Na de fatala kruising (waar hij niet zelf schuldig aan was) krijgt hij op de 500 meter van zaterdag een nieuwe kans om zijn snelheid te tonen. Schaatsicoon Marianne Timmer schat zijn kansen in.

Joep Wennemars komt zaterdag als eerste Nederlander in actie. Hij rijdt in de zesde rit tegen de Pool Piotr Michalski. Jenning de Boo komt vervolgens in Milaan in de dertiende rit van de 500 meter in actie tegen zijn Amerikaanse rivaal Jordan Stolz. Een rit later treft Sebas Diniz de Poolse Europese kampioen Damian Zurek. De 500 meter in het Milano Speed Skating Stadium begint om 17.00 uur.

Drievoudig olympisch schaatskampioene Timmer denkt niet dat de 500 meter te vroeg komt na de deceptie op de 1000 meter. In de Sportnieuws.nl-podcast Dromen van Goud zegt de Sappemeerse: "Kijk, Joep heeft nu twee dagen rust kunnen pakken. Hij is zeer gebrand. Dit is een hele mooie opwarmer voor hem richting de 1500 meter."

"Ik denk dat Stolz en anderen op de 500 meter een maatje te groot zijn voor hem", aldus Timmer. "Maar het is perfect om aan zijn snelheid te werken. Hij is niet kansloos, maar dan moet er echt een wonder gebeuren en alle puzzelstukjes samenvallen. De route naar de 1500 meter toe is helemaal niet verkeerd. Het is veelbelovend. Hij is getergd tot op het bot. Reken maar dat trainer Jac Orie [van Team Essent] olie op het vuur gaat gooien."

Buitenbaan

De 23-jarige Wennemars begint net als De Boo en Diniz in de buitenbaan. "Dan heeft hij iemand voor zich", zo blikt Timmer vooruit. "Maar Joep maakt meer kans op de 1500 meter. Al zou het wel mooi zijn", zo droomt Timmer van een stunt door de zoon van schaatslegende Erben Wennemars op de kortste afstand.

