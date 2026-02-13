Niet alleen voor Joep Wennemars verliep de olympische 1000 meter dramatisch. De topkandidaat voor een podiumplek kreeg op de kruising geen voorrang van zijn tegenstander, waarna ze elkaar raakten en Wennemars kon fluiten naar een medaille. Maar ook voor Lian Ziwen uit China waren de gevolgen fors.

De 25-jarige Ziwen, onderdeel van de gouden Chinese ploeg bij de WK afstanden 2025 op het onderdeel teamsprint, werd gediskwalificeerd. Ook ontving hij doodsbedreigingen. Zijn Nederlandse trainer Jan Bos zei: "Daar schrik je natuurlijk enorm van. Hij heeft dat zelf meegekregen. Dat is niet fijn, nee. Het is een hartstikke goeie jongen en dit gun je hem niet. Hij is er ook kapot van", aldus Bos, voormalig wereldkampioen sprint.

'Ik snap niet waarom'

In gesprek met de Japanse krant Daily zegt Ziwen: "Ik hinderde hem niet met opzet. Ik denk niet dat er schaatsers zijn die met zulke slechte intenties van start gaan. Aan het einde van de bocht dacht ik dat hij vlak achter me zat. Ik probeerde te versnellen, ik wilde zo snel mogelijk de bocht afronden. Toen zat ik iets achter hem, dus ik wilde zo snel mogelijk van schaatsbaan wisselen."

Het verbaast hem dat hij uit de wedstrijd werd gehaald. "De jury heeft me een straf opgelegd. Ik begrijp niet waarom. Ik reed de hele tijd voor hem. Maar ja, ik vind het wel rot voor Wennemars. Iedereen die hier meedoet aan de Olympische Winterspelen heeft zichzelf vier jaar lang voorbereid op dit evenement. Het is voor iedereen belangrijk. Dat geldt ook voor mij. Ik heb hem gezegd dat het me spijt. Maar hij was erg emotioneel. Hij heeft me ook één keer geduwd."

Team Essent

Jan Orie, trainer van Joep Wennemars bij Team Essent, zag van nabij wat er gebeurde. "Je ziet dat dat been helemaal weggeschopt wordt", vertelt Orie over het moment van impact tussen Ziwen en Wennemars tijdens het fatale moment op de 1000 meter. "De punt van de schaats heeft ook een klap gehad. Je ziet hem voorover gaan en dat hij dan blijft staan is eigenlijk een klein wonder. Die jongen raakt Joep op de punt van zijn ijzer en daar zie je ook een hap inzitten. Het was echt een flinke tik."