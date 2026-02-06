Voor Joy Beune wordt het misschien wel het belangrijkste schaatsweekend van haar leven. De topschaatsster rijdt op de Olympische Winterspelen haar enige individuele afstand en hoopt op eremetaal op de 3000 meter. In aanloop naar haar spannende race maakte ze in elk geval indruk op Marianne Timmer.

De drievoudig olympisch kampioene zag op vrijdag dat de loting voor de 3000 meter bekend werd. Beune start in de allerlaatste rit tegen de Canadese Isabelle Weidemann. Timmer denkt dat de loting een voordeel is, zo voorspelt ze in de podcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud. "Zij weet waar ze op kan rijden, ik denk dat het voor Joy wel lekker is. Van Weidemann gaat ze wel afstand nemen. Ragne Wiklund, Marijke Groenewoud en Joy zijn aan elkaar gewaagd."

Joy Beune maakt indruk op Marianne Timmer

Timmer en presentator Aron Kleeven zagen Beune op donderdag al rondom de ijsbaan in Milaan. "Ze maakte een heel goede indruk, was rustig. Ze zag er ook mooi uit hè. Als de dames er goed uit zien en de haren zitten leuk, dan is het echt een teken dat ze zich goed voelen", zo weet Timmer. "Als het minder is, dan word je nonchalanter. Dat was bij Joy niet zo: ze zag er prachtig uit, dat was bij Marijke Groenewoud ook zo. Dat zijn vaak goede voortekenen."

Advies van Marianne Timmer

Voor Beune en alle anderen is het nog een nachtje slapen voordat de cruciale race begint. Timmer heeft wel de nodige adviezen voor de topschaatsster. Uiteraard moet ze goed slapen, maar er is meer. "Elke klap moet raak zijn. Als je halverwege de rit al gaat denken aan resultaten, dan vergeet je te schaatsen. En dan gaat het ten koste van je techniek, moet je werken en kost het energie. De simpelheid zit 'm in het hier en nu blijven, bochten goed aansnijden, geen fouten maken en doen waar je op traint."

📱 Download nu de Sportnieuws.nl App, zo ben je altijd als eerste op de hoogte en mis je niets uit de sportwereld.

🔔 Volg ons via Google Discover, zo krijg je direct de verhalen naar jouw persoonlijke voorkeuren te zien.

En wie weer zit er dan iets heel moois in, denkt Timmer. "Als ze dat doet, zal je zien dat de resultaten vanzelf komen. Maar ga niet denken: ik moet goud winnen, dan raak je jezelf kwijt."

Zaterdag weten we of de adviezen van Timmer en de benen van Beune goed genoeg zijn voor een mooi resultaat. Beune, Groenewoud en Merel Conijn komen vanaf 16.00 uur in actie. Conijn rijdt zelfs in de eerste rit, terwijl Groenewoud en Beune pas laat op de baan verschijnen. Later dit toernooi rijdt Beune ook nog de ploegenachtervolging.