De World Cup schaatsen komt dit weekend ten einde in het Duitse Inzell en dus worden de klassementen opgemaakt. Diverse Nederlanders staan er goed voor, met een mogelijke dubbelslag voor Femke Kok op de 500 en 1000 meter als hoogtepunt. Bij de mannen kan Jordan Stolz de grootverdiener worden. Het prijzengeld wordt namelijk uitgekeerd aan de hand van het klassement op elke afstand.

De Nederlandse topschaatsster Kok kan twee afstanden winnen en daarmee een mooie prestatie neerzetten zo vlak voor de Spelen. Op de 500 meter kan de hoofdprijs haar bijna niet meer ontgaan, op de 1000 meter is de strijd nog enigszins spannend. De Amerikaanse alleskunner Stolz leidt op drie afstanden het klassement en kan dus driemaal feestvieren en geld ontvangen van de ISU. Het prijzengeld is redelijk overzichtelijk en vind je in dit artikel.

Boersma laat 3400 euro lopen

Alle Nederlandse toppers doen mee in Inzell tijdens het laatste wereldbekerweekend van het schaatsseizoen. Alleen Anna Boersma ontbreekt op de deelnemerslijst, de sprintster koos voor een andere voorbereiding richting de Olympische Spelen en reed liever de EK afstanden vorige week. Zij staat nu nog zesde in het klassement van de 500 meter vrouwen, maar kan die plek dus niet verdedigen. De zesde positie in het eindklassement van de World Cup is goed voor 4000 dollar (3400 euro) aan prijzengeld.

Prijzengeld klassement World Cup schaatsen

Voor de uiteindelijke top-tien per afstand ligt er prijzengeld klaar in Inzell. Check hieronder de verdeling per positie op individuele afstanden. Voor teamonderdelen moet het geld verdeeld worden over het aantal deelnemers per land.

Individueel:



Eerste plaats klassement: 16.000 dollar (13.600 euro)

Tweede plaats klassement: 11.000 dollar (9300 euro)

Derde plaats klassement: 8000 dollar (6800 euro)

Vierde plaats klassement: 5500 dollar (4700 euro)

Vijfde plaats klassement: 4500 dollar (3900 euro)

Zesde plaats klassement: 4000 dollar (3400 euro)

Zevende plaats klassement: 3000 dollar (2500 euro)

Achtste plaats klassement: 2500 dollar (2100 euro)

Negende plaats klassement: 2000 dollar (1700 euro)

Tiende plaats klassement: 1500 dollar (1300 euro)



Teams:



Eerste plaats klassement: 5000 dollar (4300 euro)

Tweede plaats klassement: 3000 dollar (2500 euro)

Derde plaats klassement: 2500 dollar (2100 euro)

Vierde plaats klassement: 2000 dollar (1700 euro)

Vijfde plaats klassement: 1500 dollar (1300 euro)

Extra prijzengeld per medaille in Inzell

Een goede laatste afstand rijden levert voor de mensen op het podium ook nog eens prijzengeld op. De nummer 1 ontvangt 1500 dollar voor zijn of haar gouden medaille in Inzell. Het zilver is 1000 dollar waard en brons 800 dollar. Op de twee 500 meters is telkens de helft van de bedragen per omloop te verdienen. Op de teamsprint mogen de winnaars 2100 dollar verdelen, de nummers twee 1500 dollar en de nummers drie 1200 dollar.

