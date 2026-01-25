De 500 meter bij de World Cup in Inzell leverde opnieuw geen overwinning op voor Jordan Stolz, maar volgens Ireen Wüst zegt dat weinig. De Amerikaan werd voor de tweede keer dit weekend rechtstreeks geklopt op het koningsnummer, maar blijft volgens de Nederlandse de uitgesproken favoriet richting de Olympische Spelen.

Volgens Wüst moet Stolz vooral niet te veel betekenis geven aan de nederlaag. "Hij moet eigenlijk niet te veel denken. Hij zou hem natuurlijk willen winnen, maar hij is rechtstreeks geklopt met de laatste binnenbocht", analyseerde ze bij de NOS. Daarbij viel haar vooral op hoe de race werd beslist. "Het leek alsof hij heel veel snelheid had, maar die laatste binnenbocht ging hij juist heel voorzichtig in."

Dat contrast viel extra op, omdat Stolz juist sterk opende. "Als je de start ziet, denk je: dit gaat heel hard. Misschien zelfs richting baanrecord", aldus Wüst. Toch kantelde de race in de slotfase in het voordeel van Damian Zurek, die volgens haar optimaal profiteerde van het moment.

Ireen Wüst heeft logische verklaring voor nederlaag Stolz

Volgens Wüst zat daar ook meteen de verklaring. Stolz ging de laatste binnenbocht opvallend voorzichtig in, terwijl Zurek juist snelheid meenam uit de buitenbocht. Daardoor kon Stolz hem niet meer langszij trekken. Dat is iets wat zelden gebeurt in een rechtstreeks duel met de Amerikaan, die normaal gesproken juist in die fase het verschil maakt.

📱 Download nu de Sportnieuws.nl App, zo ben je altijd als eerste op de hoogte en mis je niets uit de sportwereld.

🔔 Volg ons via Google Discover, zo krijg je direct de verhalen naar jouw persoonlijke voorkeuren te zien.

Dat het Stolz ook vrijdag al overkwam, ziet Wüst niet als een structureel probleem. Ze wijst daarbij op de omstandigheden waarin de Amerikanen en Canadezen momenteel verkeren. "Ze zijn nog niet zo lang in Europa, hebben een lange vlucht gehad, misschien een zwaar trainingsblok achter de rug en je hebt te maken met jetlag. Deze races gebruik je ook om weer in dat wedstrijdritme te komen en te wennen aan alles hier."

'Hij wordt alleen maar scherper richting de Spelen'

Wüst denkt dat Stolz daar mentaal weinig last van gaat hebben. "Ik denk niet dat hij er echt wakker van ligt. Natuurlijk had hij liever gewonnen, maar hij is gewoon hartstikke goed." Dat beeld wordt volgens haar bevestigd door zijn prestaties op andere afstanden. Stolz won dit weekend met groot overwicht de 1000 en 1500 meter, wat volgens Wüst laat zien hoe sterk hij ervoor staat.

Richting de Olympische Spelen, die over twaalf dagen beginnen, ziet Wüst vooral positieve signalen. "Hij wordt alleen maar scherper richting de Spelen", stelt ze. Tegelijkertijd plaatst ze een realistische kanttekening. "Het zijn wel de Olympische Spelen. Daar staat enorme druk op. Dus we gaan het meemaken."

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.