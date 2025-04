'Raar' gevoel bij Joep Wennemars: 'Ze zeiden dat ze huilend voor de televisie hadden gezeten'

Joep Wennemars bracht met zijn verrassende wereldtitel op de 1000 meter niet alleen zijn vader Erben in tranen, maar ook heel veel mensen thuis voor de televisie. Toen hij dat hoorde, vond hij dat 'raar' en 'heel mooi' tegelijk.

Wennemars blijft nog wel even genieten van zijn wereldtitel, vertelde hij op de site van zijn ploeg Team Essent. "Ik kan niet ontkennen dat ik er nog steeds mee bezig ben." Ook niet gek, want weinig mensen hadden voor de WK afstanden verwacht dat Wennemars op de hoogste tree van het podium zou staan op de 1000 meter. Alle ogen waren juist gericht op Jordan Stolz en Jenning de Boo.

Deze titel geeft hem een 'geruststellend gevoel'. Eindelijk een grote prijs. Nu geniet hij van een lekkere vakantie met zijn vriendin Suzanne Schulting, daarna gaat langzaam maar zeker de focus weer op volgend seizoen. Met de Olympische Spelen op het programma belooft het een belangrijk jaar te worden voor Wennemars.

Veranderd in zijn leven

Wennemars kreeg de vraag of er iets is veranderd nu hij een wereldkampioen is. "Ja, dat heb ik wel gemerkt. Toen ik na het WK terugkwam in Nederland, werd ik op alle plekken herkend. Er zijn echt zoveel mensen naar me toegekomen die zeiden dat ze huilend voor de televisie hadden gezeten."

Dat deed hem wel iets, moest hij heerlijk zeggen. "Ik vond het raar en tegelijkertijd heel mooi dat al die mensen zo met me hadden meegeleefd." Het werd voor de mensen thuis misschien nog wel emotioneler door het beeld tussen vader en zoon. Erben, die wereldkampioen werd op de 1000 meter in 2003 en 2004, stond in tranen klaar om zijn zoon in de armen te vliegen.

Suzanne Schulting

Even eerder vloog een dolenthousiaste Schulting hem ook al om de nek. Overigens kwam de schaatsster van Team Essent ook niet met lege handen thuis: zij won samen met Jutta Leerdam en Angel Daleman de teamsprint. Het was het enige onderdeel waar Schulting aan meedeed.