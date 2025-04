Topschaatser Joep Wennemars blij dat hij 'onzichtbare last' kwijt is: 'Het zat heel diep'

De WK afstanden zijn inmiddels alweer bijna een maand geleden. Maar nog altijd is Joep Wennemars bezig met het toernooi waar hij - verrassend - voor het eerst wereldkampioen werd. De 22-jarige topsprinter trad daarmee in de voetsporen van zijn vader Erben.

Terug naar zijn gouden race op 15 maart. Op de 1000 meter is Wennemars verre van favoriet, zeker gezien zijn seizoen en de moordende concurrentie van onder anderen Jenning de Boo en Jordan Stolz. De Nederlander komt al in rit 7 in actie en treft met de Canadees Lauren Dubreuil een gelijkwaardige tegenstander. Wat heet.

Joep Wennemars stapt uit de schaduw van zijn trotse vader Erben: 'Daarom ben ik overal weggelopen' Erben Wennemars zag dit weekend vanaf dichtbij hoe zijn zoon Joep de wereldtitel op de 1000 meter pakte. Heel bewust besloot de oud-topschaatser de media en aandacht te mijden, om alle spotlights op Joep te houden.

Dubreuil heeft de snelste opening én eerste volle ronde. Wennemars gaat met het tempo mee en komt in een rondje 27 uiteindelijk met 1.08,05 over de streep. Een baanrecord in Hamar en een tijd waar de rest zich op stuk bijt. Hij staat op de hoogste trede van het podium, en niet De Boo (zilver) of Stolz (brons).

Niet meer de 'zoon van'

De wereldtitel betekent 'heel veel' voor Wennemars, zegt hij in gesprek met zijn werkgever Team Essent. Omdat ik altijd de 'zoon van' werd genoemd, droeg ik altijd een onzichtbare last met me mee", aldus Wennemars.

Dit is Joep Wennemars: wereldkampioen net als vader Erben en relatie met Suzanne Schulting Joep Wennemars is een van de grootste schaatstalenten van Nederland. De 22-jarige topsprinter van Team Essent is nu al wereldkampioen en trad daarmee in de voetsporen van zijn vader Erben. Sinds begin 2025 heeft hij een relatie met olympisch kampioene Suzanne Schulting.

"Natuurlijk is het leuk als je af en toe laat zien dat je hard kunt schaatsen, maar ik wilde gewoon een keer iets winnen zodat ik het gevoel had van: dit is míjn prestatie. Ik was al heel tevreden geweest met een NK-titel, maar een wereldtitel is nóg mooier."

Enorme ontlading

Vader Erben, moeder Renate en vriendin Suzanne Schulting waren aandachtig toeschouwer bij zijn allereerste wereldtitel. Na afloop kwam er een hoop los. " De ontlading en het ongeloof. Alles kwam eruit, er zaten veel dingen heel diep", blikt Wennemars terug. Hij had last van een slepende blessure en verloor zijn oma.

Extra emotioneel randje aan wereldtitel Joep Wennemars: 'Hij fietste naar het graf om het te vertellen' Joep Wennemars kende afgelopen weekeinde de mooiste dag uit zijn nog prille loopbaan. De 22-jarige sprinter van Team Essent werd vrij onverwachts wereldkampioen op de 1500 meter. Dat werd uiteraard gevierd in huize Wennemars.

Ook verhuisde hij naar Heerenveen en kreeg hij een relatie met college Schulting. "Ik heb er vaak voor gekozen om er niets over te zeggen, omdat ik het niet als excuus wilde gebruiken. Na het winnen van de wereldtitel voelde ik de vrijheid om me wél een keer uit te spreken en alle emoties de vrije loop te laten gaan", stelt Wennemars.