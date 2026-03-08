De 1500 meter staat bekend als één van de allerzwaarste afstanden binnen het langebaanschaatsen. Na 1000 meter volop rijden komt de verzuring keihard binnen, waarna er nog even op het tandvlees moeten worden doorgebikkeld. Vaak leidt dat tot totaal beduusde rijders na afloop, net zoals het geval was bij In-Woo Jung op de WK allround in Thialf.

Op de WK allround was een opmerkelijk tafereel te aanschouwen na de rit tussen de Zuid-Koreaan In-Woo Jung en de Belg Indra Medard. Beide mannen waren behoorlijk diep gegaan en moesten dus wel even goed bijkomen na afloop van de race. Jung deed gauw zijn pak open om wat af te koelen, maar raakte daarbij iets kwijt.

Zonnebril

Vlak na zijn rit is namelijk te zien dat de zonnebril van de Zuid-Koreaan niet meer op zijn hoofd of in zijn haar zit. Even later schakelt de camera en jawel hoor; de zonnebril van Wung was van zijn hoofd gevallen. Daarbij was de bril pardoes op de inrijbaan terecht gekomen, zonder dat de nog vrij versufte schaatser het zelf door had.

Blokje

Maar gelukkig was daar een oplettend lid van de Oostenrijkse delegatie. Die ging razendsnel de baan op en raapte de zonnebril op, nog voor de race daarna zou beginnen. Bovendien was er ook een blokje dat naast de baan lag. Die is eveneens op tijd weer teruggelegd. Het was net op tijd, daar de Zwitsere Livio Wenger en zijn concurrent Viktor Hald Thorup uit Denemarken op de baan verschenen.

Klassement

Beide schaatsers doen overigens niet mee in de top van het klassement, maar staan in de middenmoot. De ranglijst wordt aangevoerd door de Amerikaanse alleskunner Jordan Stolz, die de Noor Sander Eitrem voorlopig achter zich houdt. De Nederlandse mannen, Stijn van de Bunt, Chris Huizinga en Marcel Bosker, kunnen zich niet mengen in de strijd om eremetaal.