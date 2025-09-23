De Nederlandse atlete Maureen Koster reageerde woedend na haar teleurstellende 5000 meter op het WK atletiek in Tokio. Ze stelde dat ze tijdens de race meerdere keren werd gehinderd. In de Sportnieuws.nl-podcast plaatsen Naomi van As en Kim Lammers daar vraagtekens bij. Ze begrijpen de frustratie, maar wijzen ook op pech, ervaring en zenuwen.

“Maureen Koster, dikke tranen na de vijf kilometer”, begint Van As. "Ze werd tot twee keer toe gehinderd, en je zag het ook echt op de beelden. Zo’n 5000 meter is ook lastig lopen, allemaal zo dicht op elkaar."

Lammers vraagt zich af: “Er is daar toch ook een VAR? Ik kan me herinneren dat er in andere wedstrijden wel werd ingegrepen als iemand echt benadeeld werd.” Van As: “Dat dacht ik ook. Dus blijkbaar vonden ze het niet zwaar genoeg.”

'Een enorme domper'

Of het puur pech was, blijft de vraag. “Het is ook haar eerste keer in een WK-finale, dus ze is nu een ervaring rijker”, zegt Lammers. “Een enorme domper voor nu, maar kijk naar Sifan Hassan: die struikelde ooit, stond op en won alsnog. Het kan dus wél. Je moet vaker finales lopen om die ervaring op te doen. Zenuwen spelen ook mee. En zo’n duw kan mentaal én fysiek impact hebben, zeker op je verzuring en vermogen om nog te versnellen.”

'Eigenlijk best knap'

Van As: “Ik vraag me wel af: is het hinderen echt zo erg dat je helemaal geen snelheid meer kan maken? Ze werd uiteindelijk veertiende.” Lammers: “Ze rekende ergens op top vijf.”

Van As vindt het vooral sneu: “Het is heel moeilijk meten als je in een groepje rent en er van alles gebeurt. Dit was gewoon ongelukkig.” Lammers vult aan: “Het is eigenlijk best knap dat ze nog finishte.”

Van As besluit: “Je begrijpt haar teleurstelling: je hebt iets in je hoofd, dat wil je bereiken, en als dat niet lukt, is dat best wel balen.” “Dan ben je boos en verdrietig”, besluit Lammers.

i Koster wordt geduwd. © GETTY IMAGES

Beluister de podcast

Elke maandag bespreken tweevoudig olympisch kampioenen en vriendinnen Ellen Hoog en Naomi van As het sportweekend. Deze week schoof oud-hockeyster Kim Lammers aan als vervanger van vakantieganger Hoog. Samen met Van As bespreken ze onder meer het WK atletiek, de zege van Max Verstappen en de dramatische blessure van PSV’er Ruben van Bommel. Beluister via je favoriete podcastapp of hieronder: