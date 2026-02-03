Met nog drie dagen te gaan tot de start van de Olympische Spelen heeft een van de grootste rivalen van topschaatsster Femke Kok een speciale rol toegewezen gekregen. "Het is een enorme eer."

Topschaatsster Erin Jackson is namelijk komende vrijdag een van de twee vlaggendragers van de Amerikaanse ploeg, tijdens de openingsceremonie van de Olympische Winterspelen in het iconische voetbalstadion San Siro in Milaan. Bobsleeër Frank Del Duca is de andere. De twee werden gekozen via een stemming onder de Amerikaanse sporters. Schaatssensatie Jordan Stolz moet dus nog nog minimaal vier jaar wachten om deze eervolle taak te kunnen vervullen.

'Het is een enorme eer'

"Het is een enorme eer om de Verenigde Staten te mogen vertegenwoordigen op het wereldtoneel", verklaarde Jackson. "Het is een moment dat niet alleen om mij gaat, het vertegenwoordigt mijn familie, mijn teamgenoten, mijn geboortestad en iedereen in het land die gelooft in de kracht van sport." Skeletonster Kimberley Bos en shorttracker Jens van 't Wout zijn aangewezen als de Nederlandse vlaggendragers bij de openingsceremonie.

Opmerkelijk verhaal met gouden rand

De 33-jarige Jackson is de regerend olympisch kampioene op de 500 meter en een grote concurrente van de Nederlandse troef Kok. Toch wist de Amerikaanse zich in eerste instantie zich helemaal niet te plaatsen voor de Winterspelen van 2022. Tijdens het destijdse Amerikaanse OKT (trials) eindigde Jackson dankzij een slippertje als derde op de 500 meter; een enorme deceptie.

Zeker omdat Jackson dat seizoen eerste werd in de stand van de World Cup over 500 meter. Maar wat er toen gebeurde was sportiviteit ten top. Topschaatsster Brittany Bowe eindigde als tweede op de 500 meter. Zij had al olympisch startbewijzen voor de 1000 meter en 1500 meter, dus zij besloot haar plek op de kortste afstand af te staan aan haar vriendin Jackson. Zij zette deze liefdadige actie uiteindelijk om in olympisch goud. De clash op de 500 meter dit jaar tussen Kok en haar rivale Jackson vindt plaats maandag 15 februari.

