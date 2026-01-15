De Amerikaanse sprintster Erin Jackson had als klein meisje een opmerkelijke bijnaam op de schaatsbaan, zo onthult ze in een video van Xinfinity, sponsor van Team USA. "Op de ijsbaan was ik pizza aan het eten met mijn vrienden", begint ze haar uitleg over hoe 'baanrat' tot stand kwam.

Jackson is dit seizoen de enige schaatsster die op de kortste afstand nog een beetje in de buurt komt van Femke Kok. De Nederlandse sprintsensatie gaat in Milaan dan ook op jacht om de olympische titel op de 500 meter af te pakken van Jackson.

'Baanrat'

Voordat Jackson haar olympische succes beleefde, was ze als jong meisje ook al vaak de vinden op de schaatsbaan. "Ik ben een schaatsster zolang ik me het kan herinneren", zo verklaart de 33-jarige Amerikaanse. In het prille begin van haar schaatscarrière kreeg Jackson een opmerkelijke bijnaam op de ijsbaan. "In de eerste dagen op de ijsbaan werd ik altijd een 'baanrat' genoemd."

Jackson kreeg deze opmerkelijke bijnaam, omdat ze niet weg te krijgen was van het ijs. "Ik was constant rond en op de baan. Daar was ik aan het schaatsen met muziek op, aan het hangen bij de snackbar en pizza aan het eten met mijn vrienden." De olympisch kampioene hield toen al van snelheid. "Ik was altijd iemand waarnaar gefloten werd omdat ik te hard reed. Maar ik hield toen al van hard schaatsen."

Lastige opgave

Het zal voor 'baanrat' Jackson lastig worden om haar olympische titel op de 500 meter te verdedigen in Milaan. De schaatsster kwalificeerde zich afgelopen week nog voor het toernooi via de Amerikaanse trials. Toch lijkt het haast een zekerheidje dat de gouden medaille om de nek gaat van Kok. Zij won dit seizoen alle 500 meters waar ze aan de start stond en verbrak zelfs op overtuigende wijze het wereldrecord.

