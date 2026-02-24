De Olympische Winterspelen zijn afgelopen, en dat betekent dat de TeamNL-atleten die zijn teruggekeerd uit Milaan eindelijk weer wat vrije tijd hebben na de intensieve weken daar. Velen kiezen er dan ook voor om zich na de Spelen met totaal andere dingen bezig te houden dan hun sport. Zo staan er bij verschillende schaatsers en shorttrackers zonvakanties op de planning.

Dinsdag werden de olympische medaillewinnaars ontvangen door koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia in Den Haag. Daar werd gezamenlijk geluncht, waarna er traditiegetrouw een foto werd gemaakt op het bordes. Voor sommigen was dat nieuw, anderen wisten inmiddels wat ze te wachten stond. Al blijft het volgens topschaatser Kjeld Nuis een bijzonder gevoel.

"Ook al is het de derde keer, ik vind het nog steeds speciaal. Niet iedereen kan zeggen dat hij bij de koning op bezoek mag en al helemaal niet als stel", vertelde Nuis, terwijl zijn vriendin Joy Beune naast hem stond, in gesprek met RTL Boulevard. "We gaan de Koninklijke familie ontmoeten, dus ja, dat is heel leuk", liet Jens van 't Wout weten. "Niet iedereen gaat zomaar naar de koning en koningin", voegde Femke Kok daar aan toe.

Vakantie

Hoewel de Spelen voor velen een prachtige ervaring zijn, gaan ze ook gepaard met een drukke en intense periode. "Je wordt even geleefd", zegt Antoinette Rijpma-de Jong. "Het is echt een rollercoaster; alles gaat zo snel", omschrijft Femke Kok het evenement.

Na de drukke Winterspelen in Milaan, kiezen veel deelnemers er dan ook voor om tot rust te komen tijdens een zonvakantie. "Wij gaan waarschijnlijk naar Amerika om een rondreis te maken met een camper", vertelt Rijpma-de Jong. Kok kiest voor een zonvakantie. "En ik ga lekker met vriendinnen nog leuke dingen doen", vertelt ze.

'Lekker thuis zijn'

Ook Jens van 't Wout gaat de zon opzoeken: "mijn vriendin (shorttrackster Zoë Deltrap, red.) en ik gaan naar Sint-Maarten." Zijn broer Melle van 't Wout kiest ook voor een zonnige bestemming. "Ik ga naar Curaçao, ook met mijn vriendin (Selma Poutsma, red.)", vertelt hij.

Nuis en Beune genieten er vooral van om weer thuis in Nederland te zijn. "Ik denk dat we eerst vooral even lekker thuis kunnen zijn en daar heel erg naar uitkijken", aldus Beune. "Ik heb zin om tijd met mijn zoontje te spenderen, lekker thuis te zijn en simpele dingen te doen", voegt Nuis daar aan toe.