Topschaatsster Suzanne Schulting gaat zich dit seizoen focussen op de langebaan. Daarmee neemt succescoach Jac Orie haar dit seizoen onder zijn hoede. In een gesprek met Sportnieuws.nl onthulde de 57-jarige trainer een valkuil van de drievoudig olympisch kampioen. "Ze houdt zich altijd ietsje groter dan dat ze is."

Schulting gaat volgend weekend tijdens de NK afstanden uitkomen op de 500 meter en 1000 meter. Toch liet Orie haar afgelopen week een 3000 meter rijden. Dit deed ze voor het eerst weer na elf jaar en ze verbeterde haar persoonlijk record. "Dat deed ze leuk. Het was een goede training om door te reiken naar andere afstanden", verklaart Orie in een gesprek met Sportnieuws.nl.

'Dan zei ze: Nee hoor, niets aan de hand'

Toch merkte Orie ook iets minder positiefs op bij zijn vedette. "Ze was een beetje moe vorige week, vond ik." De reden hiervan was volgens de trainer van Team Essent dat ze hard had getraind. "Ze wilt ook heel erg hard trainen, dus we moeten haar een beetje afremmen." Orie benoemt dus dat hij Schulting af en toe tegen haarzelf in bescherming moet nemen. "Ze houdt zich altijd ietsje groter dan dat ze is. Dan merkte ik op dat ze vermoeid was, maar dan zei ze: Nee hoor, niets aan de hand."

Orie benadrukt dat hij niet wilt dat Schulting overtraind raakt. "Zij is wel iemand die we in de gaten moeten houden, want ze geeft geen krimp. Ze zegt weleens wat, maar dan is het vaak al aan de late kant." Gelukkig heeft Orie in het verleden al te maken gehad met schaatsers met dezelfde valkuil. "Wie dat ook altijd deed was Annette Gerritsen." Daarom weet Orie hoe hij zijn topschaatsster het best kan beschermen. "Kijken, vragen, confronteren. Dan prik je er wel doorheen. Maar voordat je het weet is het te laat. Maar bij haar zie je het wel optijd aankomen."

'Die komen hard aan'

Het schaatsseizoen wordt volgend weekend afgetrapt met de NK afstanden. Van vrijdag 31 oktober tot en met zondag 2 november wordt er in Thialf gestreden om de nationale titels en tickets voor de World Cups. Mochten Schulting of andere pupillen van Orie zich kwalificeren voor die World Cups, kunnen ze het dit jaar tijdens de eerste twee toernooien eindelijk wel stellen met hun coach.

Normaal gesproken werden de eerste twee World Cup-wedstrijden gereden in China en Japan. Dit jaar wordt er afgetrapt in Salt Lake City en Calgary. Orie vertelt dat hij geen fan is van het afreizen naar Azië. "Ik ga er alleen heen tijdens grote kampioenschappen. Dan blijft het speciaal." De reden van dit besluit is opmerkelijk. "Ik ben gewoon heel slecht in die jetlags daar. Dus die ontloop ik liever. Vooral het gat van een paar uurtjes tussen China en Japan, die komen hard aan."