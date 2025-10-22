Voor topschaatsster Suzanne Schulting wordt het een bijzonder jaar. Niet alleen omdat de Olympische Spelen aanstaande zijn, maar ook omdat ze zich dit seizoen volledig op de langebaan focust. Daarom is plaatsing voor de Winterspelen in Milaan voor haar nog geen abc'tje. "De vorige Spelen heb ik me daar relatief weinig zorgen over hoeven maken."

Nu het seizoen bijna begint zit Schulting goed in haar vel, zo vertelt de 28-jarige schaatsster in gesprek met Sportnieuws.nl. "Ik voel me fit en explosief." Ondanks dat reed Schulting in de voorbereiding na elf jaar weer eens een 3000 meter. "Ik vond het leuk om te doen. De tijd was een lage 4:13. Kan ik toch mooi zeggen dat ik dit seizoen al één PR heb gereden."

'Ik ga niet ineens heel mijn leven omgooien'

Schulting focust zich dit seizoen dus op de langebaan. "Ik ben 28, ik ga niet ineens heel mijn leven omgooien." De vraag aan Schulting is of de deur naar het shorttrack helemaal dicht is. Daar is de rijdster van Team Essent heel stellig in. Ze keert alleen terug op het shorttrack-ijs als ze zich op de langebaan niet plaatst voor de Spelen. "Dan ga ik de NK shorttrack rijden. Maar ik heb vertrouwen in de route die ik heb gekozen."

'Ik weet dat het risky is'

Om in actie te komen op de Spelen van Milaan moet Schulting zich plaatsen via het OKT (olympisch kwalificatie toernooi) eind december. Het wordt voor haar de eerste keer dat ze zich op deze manier moet kwalificeren voor de Olympische Spelen. "Ik weet dat het risky is. In de zin dat het niet 100 procent zeker is dat ik de Spelen haal, maar dat is het voor niemand op de langebaan."

Schulting vertelt dat ze zich voor andere Spelen als shorttrackster relatief weinig zorgen hoefde te maakte over plaasting. Toch heeft ze geen stress richting het OKT. "Ik denk dat het te vergelijken is met de druk van de Spelen zelf. Gelukkig heb ik daar veel ervaring mee. Ik denk dat het goed is voor de schaatssport dat het niet makkelijk is om te kwalificeren. Het wordt euforisch of een deceptie, er zit niets tussenin.''

'Bewuste keuze' op NK afstanden

Het schaatsseizoen wordt volgend weekend afgetrapt met de NK afstanden. Van vrijdag 31 oktober tot en met zondag 2 november wordt er in Thialf gestreden om de nationale titels en tickets voor de World Cups. Schulting komt zelf in actie op de 500 en 1000 meter. "Ik heb me niet geplaatst voor de 1500 meter. Dat was een bewuste keuze.''