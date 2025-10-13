Joep Wennemars beleefde in het voorjaar zijn absolute doorbraak met een gouden medaille op de WK afstanden en dus wordt er met een andere blik naar hem gekeken voorafgaand aan het olympische seizoen. Zijn coach Jac Orie vertelt in de Sportnieuws.nl-podcast Dromen van Goud tegen oud-topschaatsster Marianne Timmer wat er precies veranderd is bij de wereldkampioen.

Wennemars mengde zich de afgelopen jaren steeds vaker tussen de grote namen, maar sinds maart dit jaar kan niemand meer om hem heen. De zoon van voormalig toprijder Erben verbaasde vriend en vijand door op het juiste moment te pieken op de WK afstanden en sneller te zijn dan zowel Jordan Stolz als Jenning de Boo. Zo ging hij er met de wereldtitel op de 1000 meter vandoor.

Wat is er dan precies anders geworden? "Het geloof in zichzelf is veranderd met alles wat hij meegemaakt heeft, zoals blessures. Als ik het van de buitenkant zie, heeft hij heel duidelijk het kaf van het koren weten te scheiden. Dus hij heeft meer door wat de bijzaken zijn en blijft goed bij de kern, bij de dingen die er toe doen. Dat is hij veel beter gaan doen", aldus Orie, die bij Team Essent de coach is van Wennemars.

'Dat doet rare dingen bij mensen'

Orie vindt ook dat Wennemars heeft geleerd om beter te periodiseren en dat hij daardoor een stuk uitgeruster aan de start staat: "Ik zeg niet dat het het enige is, maar ik weet wel dat het types zijn die makkelijk teveel doen. Een sluimerende vermoeidheid doet rare dingen met mensen. Soms willen ze zo graag, het is geen slechtheid. Een sporter wil graag nog net die ene extra start maken."

Dat is volgens Orie echter niet altijd een goed plan: "Soms moet je het even niet meer doen, want het helpt toch niet meer. Maar het kost wel bakken energie. Het is nooit één ding, maar een aantal facetten bij elkaar die ervoor zorgen dat zo iemand ineens die stap zet."



Olympische Winterspelen

Waar Wennemars voor de WK vooral als outsider werd gezien om komend jaar op de Olympische Winterspelen een medaille binnen te slepen, is hij plotseling één van de belangrijkste kandidaten. Het zal echter wel loodzwaar worden om überhaupt zich te plaatsen, want op het Olympisch Kwalificatietoernooi is er met andere grote namen als De Boo, Kjeld Nuis en Tim Prins ontzettend veel concurrentie.

Dromen van Goud met gast Jac Orie

