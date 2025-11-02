Schaatscoach Jillert Anema heeft na de Daikin NK Afstanden in Thialf laten weten dat hij zijn schaatsers over twee weken mogelijk thuislaat voor de wereldbeker in Salt Lake City. Die beslissing zou Nederland olympische tickets kunnen kosten. Volgens Anema past een reis naar Salt Lake City mogelijk niet in de ideale voorbereiding op de Spelen.

"De KNSB zegt dat je alle World Cups moet rijden, maar met die wet gaan we niet akkoord", zo oppert de coach van AH-Zaanlader tegenover de NOS.

De zogeheten “wet” van de KNSB houdt in dat de schaatsbond graag wil dat alle rijders die zich bij de NK hebben geplaatst, meedoen aan de eerste vier wereldbekers. In Salt Lake City, Calgary, Heerenveen en Hamar moet Nederland namelijk zoveel mogelijk punten verzamelen om met een zo groot mogelijke ploeg naar de Spelen te kunnen.

Lastige opgave

Zonder de sterke rijders van Anema, en de punten die Nederland daardoor waarschijnlijk misloopt, wordt het een lastige opgave om het maximale olympische aantal van negen mannen en negen vrouwen te halen. Bij AH-Zaanlander rijden onder anderen Merel Conijn, Marijke Groenewoud, Jorrit Bergsma en de verrassing van de NK Afstanden: Bente Kerkhoff.

Volgens de ploeg passen de wereldbekerwedstrijden in Salt Lake City (14 tot en met 16 november) mogelijk niet in de ideale voorbereiding op de Spelen, zo laat Anema weten. "Wij willen uitmaken waar we wel of niet rijden. We willen dat niet laten vastleggen."

Landsbelang

De KNSB is duidelijk in het idee dat alle ploegen in dienst moeten staan van het landsbelang en zo veel mogelijk olympische tickets bij elkaar moeten schaatsen. "Dat is mooi, prima. Wij zijn ook stellig", zo oppert Anema, die niet bang is voor mogelijke consequenties. "Als wij bij het OKT de plekken bij elkaar rijden, neem ik toch aan dat we naar de Spelen gaan."

Twee jaar geleden sloeg de ploeg van Anema de wereldbekerwedstrijden in het Japanse Obihiro al over. Toen ontbraken onder anderen Irene Schouten en Marijke Groenewoud.

