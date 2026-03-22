Schaatscoach Jillert Anema heeft een oogje voor talent. De markante man die team Albert Heijn-Zaanlander leidt, ontdekte zelf Marijke Groenewoud en Jorrit Bergsma en maakte voor hen een uitzondering. Dat doet Anema zelden, maar nu is het voor de derde keer raak. Het jonge talent Friso van Vliet heeft zijn handtekening gezet onder een contract bij de ploeg en dat is bijzonder.

“Als hij het net zo goed doet als die anderen, wordt hij een heel grote", weet Anema te vertellen over de pas 17-jarige Van Vliet tegen Schaatsen.nl. “Maar schrijf hem nou niet de hemel in, hè. Hij is nog maar een jochie, een guppy dat geen tegenslagen mag krijgen. Hij is veel te jong om een voorspelling te doen. Het zou daarom aanmatigend zijn Friso te vergelijken met Jorrit Bergsma.”

Select gezelschap

Maar dát er al wel een vergelijking te trekken is, maakt Anema duidelijk met de manier waarop Van Vliet bij het team tekende. De selectie van het team komt namelijk jaarlijks streng en zorgvuldig tot stand. “Wij voeren elk jaar sollicitatiegesprekken, maar met mensen die zelf informeren of er plaats is.” Maar niet bij Van Vliet. Hij volgt het voorbeeld van olympisch kampioenen Groenewoud en Bergsma, die door Anema zélf benaderd werden. “Hij behoort dus tot een select gezelschap. Ik heb hem gevraagd langs te komen om te praten.”

'Dan kun je wat'

Het praten werd het zetten van het krabbeltje onder een tweejarig contract. “Ik heb hem afgelopen seizoen weleens zien trainen en toen viel hij op. Vervolgens kregen we een tip van onze scouts die hem beter volgden. We moesten eens een praatje maken. Nou, het klikte. Hij is Nederlands kampioen op de marathon geworden bij de neo-senioren en heeft 6.37 gereden op de vijf kilometer. Dan kun je wat.”

Stoppen met schaatsen en wonen bij zus

Dat Van Vliet nog op het ijs staat, mag een wondertje heten. In de jeugd haalde hij de Amsterdamse selectie niet en overweegde hij te stoppen met schaatsen. Hij ging verder met zijn havo-opleiding, waarmee hij op twee vakken na nu klaar is. Het schaatsen ging wat minder, maar zijn contract bij Anema geeft hem weer veel vertrouwen en alle ingrediënten zijn inmiddels aanwezig om nu wel te slagen. "Ik woon al in Heerenveen, bij mijn zus (Rosalie van Vliet, schaatsster van Team Essent, red.), dat is handiger dan thuis in Zeewolde, want ik moet m’n rijbewijs nog halen."