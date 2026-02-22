Jorrit Bergsma en Marijke Groenewoud wonnen zaterdag goud op de mass start en sloten zo het schaatsen op de Olympische Winterspelen perfect af. Een geweldig succes dus voor de twee landgenoten van Team AH Zaanlander, maar ook voor hun coach Jillert Anema. Schaatsicoon Marianne Timmer was vol lof over de markante 70-jarige.

Samen met bondscoach Rintje Ritsma stond Anema in het coachingsvak. Ritsma had om hulp gevraagd omdat Anema veel meer ervaring met zulke races heeft en kon dus de nodige kennis gebruiken. En met succes, want beide pupillen van Anema grepen het goud op het onderdeel. In Sportnieuws.nl Dromen van Goud is Timmer, die Anema goed kent, dan ook zeer positief over Ritsma en Anema.

Goed met cijfertjes

"Ik vind alleen maar groots dat je niet bang bent voor je positie maar elkaar alleen maar versterkt, dat hebben ze gedaan", aldus de drievoudig olympisch kampioene. Ze vindt Jillert van onschatbare waarde voor de schaatssport, zeker voor de mass start. "Jillert heeft een zee van ervaring. Hij zei ook: ik heb één handicap. Hij kan heel goed rekenen, heel goed cijfertjes zien. Dat komt dan heel goed uit." In de halve finales moest je namelijk flink rekenen om te kijken of je genoeg punten sprokkelde voor een plek in de finale. Dat lukte perfect, want zowel bij de mannen als vrouwen gingen alle Nederlanders naar de eindstrijd.

De bijzondere samenwerking van Ritsma en Anema was voor sommige mensen opvallend, maar Timmer begreep het hartstikke goed. "Waarom zou je geen gebruik maken van de mannen de de meeste ervaring hebben? Je hebt allemaal specialisten, als je elkaar gaat versterken is dat alleen maar mooi."

Goud waard voor AH Zaanlander

Niet alleen op deze Spelen, maar al jarenlang is Anema goud waard voor zijn pupillen van AH Zaanlander. En ze kunnen zijn kennis de komende jaren nog gebruiken. "Voor Marijke heeft hij afgesproken nog vier jaar door te gaan. Dat betekent dat hij dan 74 is. Maar hij is nog fit, gedreven, heeft er zin in. Dus waarom ook niet? Het is een goeie trainer en hij heeft zijn team goed op orde."

Anema gaat naar huis met twee keer goud, een keer zilver (Merel Conijn op de 5000 meter) en brons (Bergsma op de 10.000 meter). Buiten die plakken maakte hij ook weer indruk met een paar gepeperde uitspraken. Zo pleitte hij openlijk voor een plek voor Bergsma in de 'basis' van ploegenachtervolging. Ook baarde hij opzien met een bijzonder gesprek met een zieke NOS-journalist.

