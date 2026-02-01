Ragne Wiklund lijkt in de vorm van haar leven naar de Olympische Spelen in Milaan te gaan. De Noorse topschaatsster (25) leek vier jaar geleden al een outsider of misschien wel favoriet voor een gouden medaille, maar bezweek toen onder de grote druk die vanuit Noorwegen op haar schouders kwam te liggen. Bondscoach Bjarne Rykkje geeft aan wat er veranderd is.

Er is in de hele historie maar één Noorse vrouw geweest die een gouden olympische medaille pakte en dat was in 1980 Björg Eva Jensen op de 3000 meter. Van Wiklund werd op de Spelen van 2022 in Peking ook veel verwacht, zeker omdat ze toen een jaar eerder voor het eerst wereldkampioene was geworden. Het werd echter nul medailles, niet eens zilver of brons voor haar. Wat bleek: voor Wiklund is de hele sfeer en organisatie om een toernooi of wedstrijd heen van groot belang en dat liep in die coronaperiode in China niet lekker voor haar.

'Ze bezweek onder de druk'

"Zij was de hele Noorse equipe geworden op die Spelen en zij voelde die druk en bezweek daar ook onder. Ook omdat ze zichzelf die druk oplegde. Dat heeft ze nu beter voor elkaar. Ze is een stuk gegroeid weer en ze is er meer bewust van wat ze nodig heeft", zegt de Noorse bondscoach Bjarne Rykkje in gesprek met de NOS Schaatspodcast. "Ze heeft rust nodig en mensen om haar heen die die rust ook uitstralen en haar niet constant op de vingers kijken."

'Dat heb ik onderschat'

Ryykje moet toegeven dat ook zijn aanpak met haar is veranderd. "Ik ben ook geen druktemaker, maar alles om haar heen moet ook rustig zijn. De impact uit haar omgeving heb ik misschien wel onderschat", is hij schuldbewust. "De pers die op haar afkomt de hele tijd, wat we niet gewend waren. Maar ook het nieuwe begeleidingsteam dat voor het eerst naar de Spelen gaat nu. Dat is ook voor hen heel bijzonder, maar we moeten alles zo normaal mogelijk proberen te houden. Alles eromheen is allemaal al anders, dus moet de wedstrijd zo normaal mogelijk gemaakt worden."

'Sterker dan ooit'

Volgens Ryykje hebben hij, de staf en Wiklund dat nu allemaal beter voor elkaar dan vier jaar geleden en zijn de voorwaarden gecreeërd voor haar om te presteren in Milaan. Vooral op de drie en vijf kilometer is ze een medaillekandidaat. In de World Cup won ze de vijf kilometer in Heerenveen en ze werd in Polen Europees kampioen. "Ze is nu sterker dan ooit, maar de concurrentie is ook sterker. Zeker op de drie kilomter. Als ik zie welke tijden er nodig waren om überhaupt te plaatsen... Dat geeft wel aan hoe hoog het niveau is."

3000 meter op de Spelen

Wiklund mag het op de eerste dag van het olympische schaatstoernooi laten zien, want dan staat meteen de 3000 meter op het programma. Vanuit Nederland doen Joy Beune en Merel Conijn een gooi naar het goud.

